Kılıçdaroğlu, Engelliler İle İlgili Açıklama Yapacak

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, engellilerle ilgili bir açıklama yapacağını duyurdu.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında; "Program yoğunluğu nedeniyle, videom bu kez 00.30'a kaldı. Geceyarısı burada buluşalım. Engelliler ve engelli ailelerini bekliyorum. Biraz geç biliyorum ama söz, kesinlikle pişman olmayacaksınız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam Twitter hesabında saat 00.30'da engellilerle ilgili bir açıklama yapacağını duyurdu. Kılıçdaroğlu'nun konuya ilişkin paylaşımı şöyle:

"Program yoğunluğu nedeniyle, videom bu kez 00.30'a kaldı. Geceyarısı burada buluşalım. Engelliler ve engelli ailelerini bekliyorum. Biraz geç biliyorum ama söz, kesinlikle pişman olmayacaksınız."