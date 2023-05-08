Kılıçdaroğlu, Eğitimde Yapacağı Devrimi Açıkladı: Milli Eğitim Bakanlığı Bağımsız Bir Yapıya Dönüşecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Eğitimde yapacağım en büyük devrim; Milli Eğitim Bakanlığı'nı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gibi bağımsız bir yapıya dönüştürerek, içine asla siyasetin girmeyeceği bir kurum haline getirmektir" dedi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, 'Türkiye'nin geleceği için çalışmaya devam etmek zorundayız. Bizi paramiliter hiçbir yapı yolumuzdan alıkoymamalı. Bugün Türkiye'nin en can yakıcı konusuna, devrimsel bir proje ile yanıt veriyorum. Eğitim' notu ile bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu, uzun süredir üzerinde çalıştığı eğitim meselesini konuşacağını belirterek, "Kim olursak olalım, neye inanırsak inanalım; eğitimin bu ülkede berbat olduğunu ve çocuklarımıza sakatladığını hepimiz biliyoruz. Eğitim sistemimiz, çok uzun yıllardır sistematik bir biçimde tarumar edildi. Son 20 yılın faturası ise çok ağır oldu. Bu iktidar, 8 kez Milli Eğitim Bakanı değiştirdi. Eğitim sistemi, 17 kez değişti, 17 kez. İnanabiliyor musunuz buna? Tam 17 kez, sanki yapboz tahtası! Bugün eğitimden ne öğrenciler mutlu, ne öğretmenler, ne de veliler. Nasıl mutlu olsunlar? Böylesine hoyratça tüketilmiş bir eğitim sisteminden kim mutlu olabilir ki? Sevgili halkım, işin bir başka acı yönü daha var. Türkiye'de bir ailenin üstlendiği eğitim harcaması, OECD ortalamasının iki katından fazla" ifadelerini kullandı.