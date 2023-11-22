Kılıçdaroğlu, Dr. Canan Dağdeviren'i kutladı

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Medikal cihaz buluşları ile dünyanın dört bir yanından takdir toplayan, meme kanserinin erken teşhisi icadıyla BBC'nin düzenlediği 2023 yılı 100 İlham Verici ve Etkili Kadın listesine seçilen bilim insanı Dr. Canan Dağdeviren, bizlere büyük bir onur yaşattı. Yürekten kutluyorum, sizinle gurur duyuyoruz hocam" açıklamasını yaptı.

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, BBC'nin düzenlediği 2023 yılı 100 İlham Verici ve Etkili Kadın Listesi'ne seçilen bilim insanı Dr. Canan Dağdeviren'i kutladı. Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'taki seçimler öncesi Dağdeviren'i Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) ziyaret etmişti.

Kılıçdaroğlu, bu akşam sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"Medikal cihaz buluşları ile dünyanın dört bir yanından takdir toplayan, meme kanserinin erken teşhisi icadıyla BBC'nin düzenlediği 2023 yılı 100 İlham Verici ve Etkili Kadın listesine seçilen bilim insanı Dr. Canan Dağdeviren bizlere büyük bir onur yaşattı. Yürekten kutluyorum, sizinle gurur duyuyoruz hocam."