Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: "Yolsuzluğu, Adaletsizliği, Liyakatsizliği, 5'li Çetelere Hizmeti Hiçbir Zaman 'Kalite' ve 'Kalibre' Olarak Görmedik,...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Sevgili Erdoğan; yolsuzluğu, adaletsizliği, liyakatsizliği, 5’li çetelere hizmeti hiçbir zaman 'kalite’ ve ‘kalibre’ olarak görmedik, görmeyeceğiz de. Bu senin ve Saray sosyetesinin işidir. Boşuna uğraşma; devleti soyanların, uyuşturucu baronlarına hizmet edenlerin, hudutları namus olmaktan çıkaranların asla CHP’de yeri yoktur, olmaz da” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sevgili Erdoğan; yolsuzluğu, adaletsizliği, liyakatsizliği, 5'li çetelere hizmeti hiçbir zaman 'kalite' ve 'kalibre' olarak görmedik, görmeyeceğiz de. Bu senin ve Saray sosyetesinin işidir. Boşuna uğraşma; devleti soyanların, uyuşturucu baronlarına hizmet edenlerin, hudutları namus olmaktan çıkaranların asla CHP'de yeri yoktur, olmaz da" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün AKP'nin 22. kuruluş yıl dönümü programındaki "22 yıllık siyasi yolculuğumuzda kalibremize uygun bir muhalefet bulamadık" sözlerine cevap verdi. Kılıçdaroğlu'nun bu akşam Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Sevgili Erdoğan; yolsuzluğu, adaletsizliği, liyakatsizliği, 5'li çetelere hizmeti hiçbir zaman 'kalite' ve 'kalibre' olarak görmedik, görmeyeceğiz de. Bu senin ve Saray sosyetesinin işidir. 22 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'ni kendine ve Saray sosyetesine benzetmeye çalıştığını söylüyorsun… Boşuna uğraşma; devleti soyanların, uyuşturucu baronlarına hizmet edenlerin, hudutları namus olmaktan çıkaranların asla CHP'de yeri yoktur, olmaz da."