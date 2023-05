CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Devlet taşeron işçi çalıştırmaz. Devlet kadrolu işçi çalıştırır. Eğer taşeron işçi varsa o devletin saygınlığına gölge düşürür" dedi.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Manisa'da vatandaşlara hitap etti. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen mitingde konuşan Kılıçdaroğlu, "Birlikte tarih yazacağız. 14'ünde hep birlikte sandığa gidip oyumuzu kullanacağız. Özellikle gençler sizden söz istiyorum. Ayrışmadan birlikte oyun havası içinde sandığa gidip oyumuzu kullanacağız. Birlikte demokrasiyi yeniden inşa etmek için sandığa gideceğiz. Dünya siyaset tarihine çok önemli bir not bırakmış olacağız. Dünya siyaset tarihini yazanlar şunu diyecekler: 'Türkiye'de otoriter bir yönetime, Türkiye'nin gençleri sandığa giderek demokratik yollarla son verdiler' Bu başarı tek başına bizim gençlerimizin dünya siyaset tarihine bırakacağı çok önemli bir armağan olacak. Gençlerin dünya kadar sorunu var. Üniversitede okuyor, gelecek açısından kaygılı ve umutsuz. Bunların tamamını değiştirmemiz lazım. Kendi ülkelerinde çalışmak, kendi ülkelerinde kazanmak gibi bir onuru onlara yaşatmak lazım. Bunun için mücadele ediyorum. Bütün köy okullarını yeniden açacağız. Cumhuriyetin 100. yılında 100 bin öğretmenin atamasını yapacağız. Ferhat ile şirinin buluştuğu gibi öğrenci ve öğretmen buluşacak. Sizin dünya çapında güzel bir üzümünüz var. Çekirdeksiz üzümünüz var. Üreticilerin sorunlarını da biliyorum. İnanın her halükarda en kötü olasılıkla kilosu 2 doların altında olmayacak. Çiftçiyi üreticiyi ezdirmeyeceğiz. Bunlar gidiyorlar, Fransa'dan Güney Amerika'dan dünyanın herhangi bir yerinden buğdaydan tutun, yulafa, mısıra canlı hayvan et ne varsa dışarıdan geliyor. Biz bunların tamamını üretebiliriz. Biz yeni bir hamleyi başlatacağız. Üretim, istihdam hamlesini başlatacağız. Türkiye'yi kendi bölgesinde güçlü bir ülke haline getireceğiz. 5 yıl içinde Türkiye'nin çehresi değişecek. Kendi içinde barışık, güzel hizmet eden bir hükümet olacak" dedi.

"Devlet taşeron işçi çalıştırmaz"

Miting alanındaki bir pankarttan alıntı yaparak taşeron işçilere seslenen Kılıçdaroğlu, "Devlet taşeron işçi çalıştırmaz. Devlet kadrolu işçi çalıştırır. Eğer taşeron işçi varsa o devletin saygınlığına gölge düşürür. Dolayısıyla aynı şey öğretmenler için de geçerli. Kadrolu öğretmen, ücretli öğretmen, sözleşmeli öğretmen ne demek ya. Öğretmen öğretmendir. İşçi işçidir. Kadrolu işçidir. Taşeron işçi devlette olmaz. Onun mücadelesini yıllardır veriyorum. Onun bir kısmı yapılmadı. Yaklaşık 150 bin taşeron işçisine kadro vereceğiz, söz veriyorum. Atanamayan uzman çavuşlarının da sorunlarını da biliyorum. Genç yaşta ayrılıyorlar ve bunlar iş bulamıyorlar, terörle mücadele eden bu insanları aç ve açıkta işsiz bırakıyoruz. Bu sorunları hep biliyorum. Hiç endişelenmeyin. Devlet dediğiniz sosyal devlettir. Sosyal devleti yeniden ayağa kaldıracağız ve bu sorunları çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bu millet soğana muhtaç edildi"

Sözlerine ekonomiyi eleştirerek devam eden Kılıçdaroğlu, "'Ya bunlar iyi adamlar, çalıyorlar ama iş yapıyorlar' Herhangi bir esnafı düşünün kendi dükkanında çalan bir adamı çalıştırır mı? Çalıştırmaz. Çaldığın şey benim gelirim. Şimdi aynı şey devlet için de düşünün. 'Efendim çalıyorlar ama iş yapıyorlar' Böyle olmaz. Bu kul hakkı yemektir. Çalmayan insanların iktidarını getireceğiz. Halkın iktidarını getireceğiz. Bunu gidin her yerde anlatın. Bir de çalmayan namusuyla iş yapan insan gelsin. 22 yıl yeter artık. Bu millet soğana muhtaç edildi, Allah aşkına. Mutfaklarda yangın var. Onu da gayet biliyorum. Bunların döneminde Türkiye soyuldu. 418 milyarı hiç ettiler. Parayı son centine kadar Türkiye'ye getireceğim. O 5'li çetelerin burnundan fitil fitil getireceğim. Bay Kemal bunları nasıl geri getireceğini bilir. Çünkü 27 buçuk yıl devlette çalıştım. Hesap uzmanlığı yaptım. Diğer görevlerde çalıştım. Bütçe nasıl yapılır, gelir nasıl hesaplanır. Onların hepsini biliyoruz. Efendim uluslararası mahkemeye gideriz hakkımızı ararız. Hiçbir uluslararası mahkeme bir devletin soyulmasına evet demez. Hukuksa hukuk alacağız parayı kendi ülkemize getireceğiz" diye konuştu.

"Bayrak ve vatan bizim için vazgeçilmezdir"

Milliyetçilik üzerinden kendilerine yapılan eleştirilere de cevap veren Kılıçdaroğlu, konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı:

"Bizim milliyetçiliğimizi de sorguluyorlar. Bütün dünya bilsin. Bayrak ve vatan. Bayrak ve vatan bizim için vazgeçilmezdir. Bir sürü yalan var, bir sürü iftira. Yok masanın altı, yok masanın üstü, yok masanın yanı. Bunların hiçbirine inanmayın. Çünkü 6 lider birlikte beraberiz. 6 lider olarak halkın karşısına çıkıyoruz. Mansur ve Ekrem başkan da Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak sizlere hizmet edeceğiz."

Millet İttifakı'nın yeni seçim şarkısını ilk kez Manisa'dan paylaştı

Millet İttifakı üyeleriyle birlikte çekimleri yapılan şarkıyı ilk kez Manisa'da paylaştıklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Bu akşam yeni bir müziğimiz başlayacak. 6 liderle beraber çektiğimiz ve 2 büyükşehir belediye başkanımız yani cumhurbaşkanı yardımcılarımızla birlikte çektiğimiz güzel bir müziğimiz var. İlk kez Manisa'da size sunuyoruz" diyerek, şarkıyı meydanı dolduran kalabalığa dinlettirdi.

Mitingin sonunda Kılıçdaroğlu, Manisalılara mesir macunu saçtı. Ardından Kılıçdaroğlu, 13 yıl önce elini öptüğü bir genç kızı sahnede ağırladı. Elinde çiçek ve o dönemde Kılıçdaroğlu'nun elini öperken çekilmiş fotoğraf karesinin yer aldığı gazete kupürüyle sahneye çıkan genç kız, Kılıçdaroğlu'na gazete kupürünü hediye etti.

Mansur Yavaş: "Ekonomik olarak yapacağınız bir şey kalmadı"

Mitingde söz alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Bir seçime gidiyoruz. Tanklar, toplar, gemiler gırla gidiyor. Acaba savaşa mı gidiyoruz? Hayır, sadece ve sadece Türkiye demokrasiye geçtiğinden beri kaç defa seçim yaptıysa yine seçim yapılacak. Biz diyoruz ki 21 yıldır güzel işler de yaptınız ama güç artık sizi zehirledi. Hiçbir şey yapamaz hale geldiniz. Son 2-3 yıldır Türkiye'de yaşananlar, pahalılık, açlık derken son zamanlarda yaptığınız çalışmalar sonuç vermedi. Ekonomik olarak yapacağınız bir şey kalmadı. Merkez bankası, ekonomi bakanı değiştirip duruyorsunuz. Eskileri bile gelmiyor. Yapacağınız vaatlerin vereceğiniz sözleri bir hükmü kalmadı. Seçime gidiyoruz derken bunlardan pespaye bir söz geldi; 'Bunlar bize seçimde darbe yapacaklar' Her yerde söylüyorum. Bizim ağzımızdan böcek çıkmayacak. Nefret dili yok, sevgi dili hakim olacak. Ne darbesi, bizim bir tek gayemiz var, sizi hükümetten indirip biz devam edeceğiz. Bundan daha doğal bir şey var mı? Seçime ne gerek var o zaman sizin yerinize biz geçmeyeceksek. O zaman seçim yapmayalım" dedi.

Ekrem İmamoğlu: "Bu seçim 21 yılda kaybettiklerimizi yerine koyacağımız bir seçim olacak"

Mitingde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, "Kazanıyoruz, biliyor musunuz? Millet kazanıyor millet. 86 milyon insanımız kazanıyor. Kaybeden kim biliyor musunuz? Bir avuç insan kaybediyor, millet kazanıyor millet! Bizim ekibimiz güzel. Bizim ekibimizde kimse ben demiyor. Bizim ekibimizde herkes biz diyoruz. Kimse benlik peşinde değil. Biz olma peşindeyiz. Biz birlikte güzeliz. Doğusuyla batısıyla güneyiyle kuzeyiyle bir arada çok güzeliz. Beraberliğimiz ekibimize de yansıdı. 6 liderin bir araya geldiği millet ittifakı muhteşem bir dönüm noktası olacak. Parti yok, partizanlık yok. Bu seçim siyasi partilerin kazanacağı bir seçim değil. Bu seçim demokrasinin kazanacağı, hak, hukuk, adaletin kazanacağı bir seçim. Bu seçim ekonomiyi yerle bir eden ne yazık ki ekonomiyi günü kurtarma kararlarıyla yönetimde bulunan, hiçbir şeyden haberleri olmayan insanların yerine liyakatli insanların olacağı ekonominin kazanacağı bir dönem olacak. Milletin cebi kazanacak, eviniz bolluk bereketlik kazanacak. Çiftçi kazanacak bu seçimde. Bugün 1 Mayıs, emekçi işçi kazanacak. Söz, emekli kazanacak. Bu seçimde sanayici kazanacak. Bu seçimde korkuyla iş yapan iş insanları kazanacak. Kapısında tehditkar bir hükümet dolaşmayacak. Edebiyle, adabıyla iş yapan herkesin rağbet gördüğü bir dönem başlayacak. Bu seçim bir dönüm noktası. Bu seçimde gençler kazanacak. Biz 21 yılı heba ettik. Bu seçim 21 yılda kaybettiklerimizi yerine koyacağımız bir seçim olacak. 25 bin dolar kişi başı gelir demişlerdi. 3'te 1'ine gelemedik. Bizi çökerttiler. Canımız paramızı pul ettiler. Fakirlik, işsizlik, yoksulluk bu denli belini bükmemişti milletin. Bu seçimde canına kıyılan Somalı madenciler kazanacak. Bu seçimde hakkı yenen insanlar kazanacak. Bu seçimde haksızlığa uğrayan kim varsa o kazanacak. Bu seçimde Manisa'nın ertelenen hangi işi varsa yeni dönemde yapılacak. Yüksek hızlı tren hala bitecek, onu biz yapacağız. Manisa'nın gecikmiş her işini biz yapacağız" şeklinde konuştu. - MANİSA