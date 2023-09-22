Kılıçdaroğlu: Devlet Engelli Kadrolarını Doldurmuyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bugün binlerce engelli kadrosu boşsa, devlet gereğini, yani görevini yapmıyor demektir." ifadesini kullandı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde Ankara'da yaşayan bir grup engelliyle bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada, kentlerin engelliler için yaşanabilir olması gerektiğini, bunun için gerekli yasal düzenlemeler yapıldığını belirtti.

Henüz kentlerin tümünün engelliler için "yaşanabilir kent" pozisyonunda olmadığını aktaran Kılıçdaroğlu, sosyal devletin gereği yerine getirilerek bütün vatandaşların var olan sorunlarının çözülmesi gerektiğini kaydetti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Sosyal devlet deyince, sosyal devletin bir başka özelliği var. Belli sorunları yaşayan yurttaşlara Anayasa dahil yasalar özel ayrıcalıklar tanımışlardır. Örneğin engelliler için özel ayrıcalıklar vardır. Kamu ve özel sektör belli sayıda engelli çalıştırmak zorundadırlar. Yasa böyle. Yani devlet, bu kurala, çıkan yasaya uymuyorsa engelliye karşı görevini yerine getirmiyor demektir. Eğer bugün binlerce engelli kadrosu boşsa, sosyal devlet gereğini, yani görevini yapmıyor demektir. Şu olsa ben anlarım, engelliler var, herkes çalışıyor, boş kadroya atayacağımız engelli yok. O zaman deriz ki 'Kadro var, herkesin işi olduğu için atama yapılamıyor.' ama adım gibi biliyorum binlerce engelli var, boş kadrolar var ve buraya atama yapılmıyor."

Özel sektörde de belli oranda engelli çalıştırılması gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, sosyal devlet bağlamındaki çağrının dillendirilmesini istedi.

"Engelli kontenjanı getireceğiz"

Sosyal devletin, Anayasa ve yasaların öngördüğü kuralara uymak zorunda olduğunun altını çizen Kılıçdaroğu, şu değerlendirmede bulundu:

"Engelli kadrosu boşken dışarıda da sınav kazanmış engelliler varken atama yapılmıyorsa engelli derneklerinin tazminat davası açması lazım. 'Benim hakkımı, benim anayasal hakkımı bana verin.' demesi lazım. 'Boş kadro varsa beni niye atamıyorsun? Sınava girdim kazandım, bekliyorum, boş kadro var, sen gereğini yapmıyorsun.' demesi lazım. Hak temelli anlayış, hak temelli şu, 'Yasaların bana verdiği bir hakkı ben istiyorum.' demektir. 'Ben lütuf istemiyorum, ihsan istemiyorum. TBMM'de kabul edilen, Anayasa'nın ve yasanın gereği olan hakkımı istiyorum.' Siz hak temelli bir talepte bulunuyorsunuz. 'Yoksa bize yardım edin, lütufta bulunun.' değil."

Kılıçdaroğlu, sosyal devlette, devletin vatandaşın hizmetkarı olduğunu belirtti.

Engelli bir vatandaşın toplantıda yaptığı konuşmada "7 bin 500 lirayla nasıl geçineceğim?" dediğini aktaran Kılıçdaroğlu, ev kiralarının 10-15-20 bin lira olduğu yerlerde 7 bin 500 lirayla geçinmenin mümkün olmayacağını söyledi.

"Neden 7 bin 500 lira alıyorum?" sorusunun sorulması gerektiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Engelliye siyasette belli bir ayrıcalığın tanınması lazım. Biz yapacağımız tüzük değişikliğinde yüzde 50 cinsiyet kotası getireceğiz. Yani tam bir kadın devrimi yapacağız. Ayrıca engelli kontenjanı da getireceğiz. Belli bir sayıda engelli arkadaşımız Cumhuriyet Halk Partisinin Parti Meclisi'nde temsil edilecek." ifadelerini kullandı.

Engellilere "Birlik olun" çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, birlik olunduğunda siyasi partilerin engellileri dinleyeceğini aktardı.

Kılıçdaroğlu, "Biz CHP olarak Türkiye'deki bütün büyük değişimlere önderlik eden bir partiyiz. Demokrasiyi, kadın erkek eşitliğini, yargı bağımsızlığını getiren bir partiyiz." görüşünü paylaştı.

"Engellilerin sesi yeteri kadar gür çıkmıyor"

Engellinin de eğitim hakkı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, engellilere yeterli eğitim verilmediğini savundu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Yasaların gereği yapılmıyor ve siyasal iktidar yapması gereken görevi yerine getirmiyor. Ama niye getirmiyor? Çünkü engellilerin sesi yeteri kadar gür çıkmıyor. 'Benim hakkımı teslim etmezsen sana oy vermem.' diyemiyor, dese bile o ses duyulmuyor. Neden? Çünkü çok parçalı bir yapı var. Gitseniz baksanız, binin üstünde engelli derneği var. Her biri konuştuğunda bir anlam ifade etmiyor. Bin dernek bir araya gelip çatı örgüt kurup ortak hareket ettiğinde bütün siyasi partiler sizi dinler."

Kılıçdaroğlu, eğitim konusunda ciddi sorunlar yaşandığını, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin iyi denetlenmesi ve hak ettikleri ücretlerin verilmesi gerektiğini belirtti.

Herkesin huzur içinde yaşamak istediğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, CHP'li belediye başkanlarının engelliler konusunda hassas olduğunu da aktardı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından partisine üye olan engellilere rozetlerini takarak hatıra fotoğrafı çektirdi.