Kılıçdaroğlu, desteklemek için gittiği eylemcilerin tepkisiyle karşılaştı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla'da eylem yapan iki grupla görüştü ancak çevrecilerin tepkisiyle karşılaştı. Kılıçdaroğlu, her iki tarafa da destek verdiğini söyledi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, desteklemek için yanlarına gittiği eylemcilerin tepkisiyle karşılaştı

MUĞLA Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Akbelen bölgesinde eylem yapan iki grupla görüştü. Kılıçdaroğlu, hem santral sahasının genişletilmesini istemeyen çevrecilerle hem de santral sahasının genişletilip enerji üretilmesini isteyen taraflarla görüşerek, her iki tarafa da 'yanınızdayım' dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yanındaki heyetle birlikte Milas'a bağlı İkizköy'deki Akbelen Ormanı'nda bulunan kömür maden sahasının genişletilmesiyle ilgili köylüler ve çevrecilere destek vermek için bölgeye gitti. Yol kenarından bekleyen santral çalışanı sendika üyesi yaklaşık 500 kişi Kılıçdaroğlu'nu pankart ve sloganlarla yanına çağırdı. Kılıçdaroğlu, heyetle birlikte aracından inerek santralde çalışan işçileri dinledi ve "Biz sizin yanınızdayız" dedi.

Megafonu eline alan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "En ufak endişeniz olmasın, herkesin alın teri benim başımın üstündedir. Hiç kimsenin aşıyla işiyle uğraşmak bizim görevimiz değildir. Herkesin aşı ve işi olsun, herkes huzur içinde çalışsın. Bizim en büyük arzumuz budur. Sizin her zaman yanınızda olacağız bu bizim sözümüzdür. Her zaman her yerde sizin yanınızda olacağız" dedi.

"Biz sonuna kadar sizle mücadele edeceğiz"

Santral çalışanlarıyla konuştuktan sonra Kılıçdaroğlu kurmaylarıyla birlikte Akbelen Ormanı'na geldi. Kılıçdaroğlu ilk olarak yolda oturan çocuklarla görüştü. Kılıçdaroğlu alanda toplanan köylülerin ve çevrecilerin yanına giderek yaşananları dinledi. Köylüleri dinleyen Kılıçdaroğlu kısa bir konuşma yaparak, çevrecilere ve köylülere 'yanındayız' ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, "Sizin verdiğiniz mücadeleyi yakından takip ediyorum. Buraya geliş nedenim davayı yeni öğrendiğim için değil. Buraya geliş nedenim, sizin bizzat mikrofonu alarak derdinizi anlatmanıza imkan sağlamak. Benim Ankara'da konuşmamın çok önemi yok. Sizin konuşmanız ve derdinizi anlatmanız önemli. Sorunu yaşayan, mağdur olan sizsiniz. O ağaç sadece sizin ağacınız değil 85 milyonun ağacıdır. Bu ülkede ormanın ne olduğunu, ekosistemin hepsini bilen biriyim. Bu orman sadece ağaç değil, bu ormanda kuşlar, kurtlar, kaplumbağalar ve binlerce canlı var. Her birisinin hakkını hukukunu korumazsak o zaman görevimizi yapmamış oluruz. Ağacı kestiğinizde suyu kesmiş olursunuz, ağacı kestiğinizde tabiatı öldürmüş olursunuz. Ağacı kestiğinizde oksijeni bitirmiş olursunuz. Bütün dünya bunu biliyor ama bir avuç çete bunu bilmiyor. Ben boşuna mı 5'li çeteler diyordum. Boşuna mı 5'li çeteler bu milletin kanını emiyor diyordum. Siz sanmayın ki sadece burada oluyor bunlar. Türkiye'nin hangi coğrafyasına gitseniz benzer olaylar var. Siz direndiniz, direniyorsunuz. Kemal kardeşiniz sizin yanınızda hiç endişe etmeyin. Sonuna kadar mücadele edeceğim. Sizin mücadeleniz sıradan bir mücadele değil. Sizin mücadeleniz hak mücadelesidir. Hakkınızı istiyorsunuz, başka bir şey istemiyorsunuz. Hak mücadelesi bireysel bir mücadele değildir. Hak mücadelesi kolektif bir mücadeledir. Ormanı koruyorsanız bu mücadele bireysel mücadeleden çıkıp bir hak mücadelesine dönmüş oluyor. Size sözüm söz ben bu davayı sonuna kadar inceleyeceğim. Davaların hangi aşamada olduğunu çok iyi biliyorum. Ben tekrar geleceğim. Allah'ın güneşi bedava ama o kullanılmıyor. Onun yerine kömür, doğalgaz kullanılıyor çünkü birileri kazansın diye yapıyorlar. Şanlıurfa'ya da gittim orada da söyledim. Allah'ın güneşi bedava, 2,5 milyon dekar arazi duruyor. Üzerine güneş panelini serdiğin zaman bütün çiftçiye elektriği bedava veriyorsun" diye konuştu.

Çevreciler Kılıçdaroğlu'nun aracını yumrukladı

Konuşmasının ardından aracına yönelen Kılıçdaroğlu çevrecilerden tepki gördü. Kılıçdaroğlu'nun aracının önünü kesen çevreciler, "Arabaya değil, barikata" sloganı attı. Koruma aracını yumruklayan çevrecilerin aracın önünden çekilmemesi üzerine CHP Lideri Kılıçdaroğlu, beraberindekilerle birlikte kesim alanına gitti ve bölgede inceleme yaptı. Kılıçdaroğlu Akbelen ormanlarını incelediği esnada, çevreciler de ormana yürümeye çalıştı. Müdahale ile karşılaşan çevreciler uzun süre sloganlar atarak Kılıçdaroğlu'nu bekledi. İncelemelerin ardından Kılıçdaroğlu aracına yönelmek isterken arbede yaşandı. Koruma aracının önüne oturan eylemciler, gözaltına alınanlar serbest bırakılmadan gitmeyeceklerini söyledi. Bunun üzerine aracın önünden zorla çekilen eylemciler koruma araçlarını ve Kılıçdaroğlu'nun bindiği minibüsün camlarını yumrukladı.

Öte yandan, jandarma ekipleri tarafından 3 günde gözaltına alınan 14 kişiden sadece 1 kişinin köylü olduğu, diğer gözaltına alınanların ise başka şehirlerden gelen eylemciler olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 14 kişinin de serbest bırakıldığı yetkililer tarafından bildirildi.