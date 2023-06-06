Kılıçdaroğlu: Depremzedelerin faturalarını toplu kestiler, insafınız yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremzedelerin ertelenen elektrik faturalarının toplu kesilmesine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun bu akşam Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle: 'Depremzedelerimize 3 ay erteledikleri elektrik faturalarını toplu kestiler. Aralarında 7 bin liraya varan rakamlarda fatura yolladıkları, uyuyacak çadır, yiyecek ekmek bulamayan, ağır kayıplar yaşamış vatandaşlarımız var. İnsafınız ve insanlığınız yok sizin. Allahtan korkun. O faturaları silin.'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Depremzedelerimize 3 ay erteledikleri elektrik faturalarını toplu kestiler. Aralarında 7 bin liraya varan rakamlarda fatura yolladıkları, uyuyacak çadır, yiyecek ekmek bulamayan, ağır kayıplar yaşamış vatandaşlarımız var. İnsafınız ve insanlığınız yok sizin. Allahtan korkun. O faturaları silin" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, depremzedelerin ertelenen elektrik faturalarının toplu kesilmesine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun bu akşam Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Depremzedelerimize 3 ay erteledikleri elektrik faturalarını toplu kestiler. Aralarında 7 bin liraya varan rakamlarda fatura yolladıkları, uyuyacak çadır, yiyecek ekmek bulamayan, ağır kayıplar yaşamış vatandaşlarımız var. İnsafınız ve insanlığınız yok sizin. Allahtan korkun. O faturaları silin."