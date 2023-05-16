Kılıçdaroğlu: Depremzedelerimiz tercihi ne olursa olsun başımın üstündedir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Her bir vatandaşımız, hele hele depremzedelerimiz, politik tercihi ne olursa olsun benim başımın üstündedir" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Her bir vatandaşımız, hele hele depremzedelerimiz, politik tercihi ne olursa olsun benim başımın üstündedir" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Lütfen deprem bölgesi insanımıza söyleyeceğimiz her şeyde, 10 düşünelim 1 diyelim. Hiçbir siyaset o insanların kalbini kırmaya değmez. Her bir vatandaşımız, hele hele depremzedelerimiz, politik tercihi ne olursa olsun benim başımın üstündedir" ifadelerini kullandı.