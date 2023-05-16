Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kılıçdaroğlu: Depremzedelerimiz tercihi ne olursa olsun başımın üstündedir

Kılıçdaroğlu: Depremzedelerimiz tercihi ne olursa olsun başımın üstündedir

Politika Haberleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Her bir vatandaşımız, hele hele depremzedelerimiz, politik tercihi ne olursa olsun benim başımın üstündedir" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Her bir vatandaşımız, hele hele depremzedelerimiz, politik tercihi ne olursa olsun benim başımın üstündedir" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Lütfen deprem bölgesi insanımıza söyleyeceğimiz her şeyde, 10 düşünelim 1 diyelim. Hiçbir siyaset o insanların kalbini kırmaya değmez. Her bir vatandaşımız, hele hele depremzedelerimiz, politik tercihi ne olursa olsun benim başımın üstündedir" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Elif Er - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title