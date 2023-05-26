Kılıçdaroğlu: Demokratik yollarla otoriter yönetimi değiştireceğiz

"SAYGINLIĞI ARTAR BİR TÜRKİYE'Yİ HEP BERABER YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ"

"KILIÇDAROĞLU PKK'YLA MASAYA OTURMAZ, KEFİLİM"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Ben Meral Akşener, Hasan Tahsin Argun'un yeğeni, 2 Batı Trakya Cumhuriyeti kurmuş. Atatürk'ün arkadaşı Hasan Tahsin Argun'un yeğeni. ve onun adına diyorum ki, sayın Kılıçdaroğlu PKK'yla masaya oturmaz, kefilim, FETÖ'yle masaya oturmaz kefilim. Hizbullah ile masaya oturmaz kefilim. Harama el uzatmaz, kefilim. Çünkü, Allah'a bin şükür, babamın amcasının bize bıraktığı en önemli miras, dürüstlüğüdür, dürüstlüğü. Dolayısıyla o dürüstlüğü arkama alarak, ona layık olmaya gayret eden bir yeğen olarak bütün müptesabatım üzerine kefilim bana ihtiyacı yoktur. Ama benim hemşirelerimin arasında kefilim ki kul hakkına el uzatmayacak. 13. Cumhurbaşkanı sayın Kılıçdaroğlu'nu seçiyor muyuz?" dedi.

Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023