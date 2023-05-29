Kılıçdaroğlu: Demokrasi mücadelesi sürdürülecek

Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı Adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine ilişkin, 'Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı tüm unsurlarıyla her cephede mücadelesi vermektedir. Ülkemize gerçek anlamda demokrasi gelinceye kadar bu mücadelenin öncüsü olmayı sürdüreceğiz.' dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu: "Ülkemize gerçek anlamda demokrasi gelinceye kadar bu mücadelenin öncüsü olmayı sürdüreceğiz"

ANKARA - Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı Adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine ilişkin, "Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı tüm unsurlarıyla her cephede mücadelesi vermektedir. Ülkemize gerçek anlamda demokrasi gelinceye kadar bu mücadelenin öncüsü olmayı sürdüreceğiz." dedi.

Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı Adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkez binasında basın açıklaması yaptı. Kılıçdaroğlu, vatandaşların haklarının yenmesine müsaade edemeyeceğini ve etmediğini dile getirerek, "Eziyetlere, haksız, hukuksuz ve adaletsiz bir düzene karşı susup dilsiz şeytan olamazdım, olmadım. Milyonlarca göçmenin de sizin ikinci sınıf vatandaş olmanıza susamazdım, susmadım. Evlatlarımız işsiz, güçsüz, hayata tutunmaya çalışırken onların sizin hakkınızı yemesine müsaade edemezdim, etmedim. Çocuklarımızın yatağa aç girmesine, esnafımın borç içinde olmasına, çiftçimin toprağa ve üretime küsmesine gönlüm razı gelemezdi, gelmedi. Hakkari'den Edirne'ye, Sinop'tan Hatay'a hepimiz bir aileyiz. Koskoca bir ailenin düşürülmesine müsaade edemezdim, etmedim. Er gün her şeye zam gelirken benim halkımın belinin bükülmesine, dolabının boş olmasına gönlüm razı gelemezdi, gelmedim" diye konuştu.

"Son yılların en adil olmayan seçim sürecini yaşadık"

"Ben bir kardeşiniz, bir dostunuz, bir evladınız, amcanız her şeyden önce bu toprakların bir insanı olarak her zaman hakkınız, hukukunuz için kimse sizi ezmesin, birbirinize küsmeyesiniz diye bolluk, bereket ve huzur içinde yaşayın diye mücadele verdim, vermeye de devam edeceğim" diye Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Şimdi sizlerden bir ricam var; kendiniz, evlatlarınız, emeklilerimiz, analarımız ve babalarımız, çiftçi ve esnaf kardeşlerimiz için demokrasi mücadelesi sürdürmeye destek verin. Son yılların en adil olmayan seçim sürecini yaşadık. Devletin bütün imkanları bir siyasi partiye seferber edildi. Bir adamın ayakları altına serildi. Bu ahlak ve hukuk dışı baskılara ve yayılmak istenen korku iklimine boyun eğmeden mücadele eden Millet İttifakı'nın genel başkanlarına, teşkilatlarına ve seçmenlerimize, sandıklara sahip çıkan ve hala çıkmaya devam eden tüm vatandaşlarıma yürekten teşekkür ederim."

"Ülkemize gerçek anlamda demokrasi gelinceye kadar bu mücadelenin öncüsü olacağız"

Bu seçimde halkın otoriter bir yönetimi değiştirme iradesinin tüm baskılara rağmen net olarak ortaya çıktığını iddia eden Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı tüm unsurlarıyla her cephede mücadelesi vermektedir. Ülkemize gerçek anlamda demokrasi gelinceye kadar bu mücadelenin öncüsü olmayı sürdüreceğiz. Bu vatan için ne yapsak azdır. Bilin ki benim asıl üzüntü sebebim ülkeyi bekleyen çok daha büyük sıkıntılardır. O sıkıntıların karşısında ilk olarak bizlerin karşı duracağını bilmenizi isterim" ifadelerine yer verdi.