Kılıçdaroğlu: 'Demokrasi mücadelesi sürdürmeye devam edeceğim'

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ülkemize, gerçek anlamda demokrasi gelinceye kadar bu mücadelenin öncüsü olmayı sürdüreceğiz. Bu vatan için, ne yapsak azdır. Bilin ki benim asıl üzüntü sebebim ülkeyi bekleyen çok daha büyük sıkıntılardır. O sıkıntıların karşısında ilk olarak bizlerin duracağını bilmenizi isterim. Şu andan itibaren öncelikle bana oy veren 25 milyonu aşan vatandaşımızı moralli bir şekilde dimdik ayakta görmek istiyorum. Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, saat 21.30'da CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"EZİYETLERE, HAKSIZ, HUKUKSUZ, ADALETSİZ BİR DÜZENE KARŞI SUSUP, DİLSİZ ŞEYTAN OLAMADIM, OLMADIM: Sevgili halkım; hakkınızın yenmesine müsaade edemezdim, etmedim. Göz yumamazdım, yummadım. Eziyetlere, haksız, hukuksuz, adaletsiz bir düzene karşı susup, dilsiz şeytan olamadım, olmadım. Milyonlarca göçmenin gelip de sizin ikinci sınıf vatandaş olmanıza susamazdım, susmadım. Evlatlarımız işsiz, güçsüz hayata tutunmaya çalışırken onların sizin hakkınızı yemesine müsaade edemezdim, etmedim. Çocuklarımızın yatağa aç girmesine, esnafımın borç içinde olmasına, çiftçimin toprağa, üretime küsmesine gönlüm razı gelemezdi ve gelmedi.

KOSKOCA BİR AİLENİN BİRBİRİNE DÜŞÜRÜLMESİNE MÜSAADE EDEMEZDİM, ETMEDİM: Hakkari'den Edirne'ye, Sinop'tan Hatay'a, hepimiz bir aileyiz. Koskoca bir ailenin birbirine düşürülmesine müsaade edemezdim, etmedim. Her gün her şeye zam gelirken benim halkımın belinin bükülmesine, dolabının boş olmasına gönlüm razı gelemezdi, gelmedi. Ben bir kardeşiniz, bir dostunuz, bir evladınız, bir amcanız her şeyden önce bu toprakların bir insanı olarak her zaman hakkınız için, hukukunuz için, kimse sizi ezmesin, birbirinize küsmeyesiniz diye bolluk bereket, huzur içinde yaşayın diye mücadele verdim, vermeye de devam edeceğim.

SON YILLARIN EN ADİL OLMAYAN SEÇİM SÜRECİNİ YAŞADIK: Şimdi, sizlerden bir ricam var, kendiniz için, evlatlarımız için, emeklilerimiz için, analarımız, babalarımız için, çiftçi, esnaf kardeşlerimiz için, demokrasi mücadelesi sürdürmeye destek verin. Son yılların en adil olmayan seçim sürecini yaşadık. Devletin, bütün imkanları bir siyasi partiye seferber edildi. Bir adamın ayakları altına serildi. Bu ahlak ve hukuk dışı baskılara ve yayılmak istenen korku iklime boyun eğmeden mücadele eden Millet İttifakı'nın sayın Genel Başkanlarına, teşkilatlarına ve seçmenlerimize, sandıklara sahip çıkan ve hala çıkmaya devam eden tüm vatandaşlarıma yürekten teşekkür ederim.

BU VATAN İÇİN NE YAPSAK AZDIR: Bir özel teşekkürüm de kadınlar ve gençlere. Demokrasi mücadelemizin gerçek kahramanları onlardır. Onları sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bu seçimde halkın otoriter bir yönetimi değiştirme iradesi tüm baskılara rağmen net olarak ortaya çıkmıştır. CHP ve Millet İttifakı tüm unsurlarıyla her cephede mücadelesini vermektedir. Ülkemize, gerçek anlamda demokrasi gelinceye kadar bu mücadelenin öncüsü olmayı sürdüreceğiz. Bu vatan için ne yapsak azdır. Bilin ki benim asıl üzüntü sebebim ülkeyi bekleyen çok daha büyük sıkıntılardır. O sıkıntıların karşısında ilk olarak bizlerin duracağını bilmenizi isterim.

YÜRÜYÜŞÜMÜZ SÜRÜYOR VE BURADAYIZ: Şu andan itibaren öncelikle bana oy veren 25 milyonu aşan vatandaşımızı moralli bir şekilde dimdik ayakta görmek istiyorum. Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız."