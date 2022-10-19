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Kılıçdaroğlu: "Demokrasi İşleyişinde Önemli Bir Yere Sahip Olan Muhtarlarımızın Muhtarlar Günü Kutlu Olsun"

Politika Haberleri

Kılıçdaroğlu: 'Demokrasi İşleyişinde Önemli Bir Yere Sahip Olan Muhtarlarımızın Muhtarlar Günü Kutlu Olsun'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Muhtarlar ne kadar güçlü olursa demokrasimiz de o kadar güçlü olur. Muhtarlarımız için, bütçe oluşturulmasından belediye meclisinde söz sahibi olmalarına kadar tüm koşulları sağlayacağız. Demokrasi işleyişinde önemli bir yere sahip olan muhtarlarımızın Muhtarlar Günü kutlu olsun” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Muhtarlar ne kadar güçlü olursa demokrasimiz de o kadar güçlü olur. Muhtarlarımız için, bütçe oluşturulmasından belediye meclisinde söz sahibi olmalarına kadar tüm koşulları sağlayacağız. Demokrasi işleyişinde önemli bir yere sahip olan muhtarlarımızın Muhtarlar Günü kutlu olsun" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. Kılıçdaroğlu, şu açıklamayı yaptı:

"Muhtarlar ne kadar güçlü olursa demokrasimiz de o kadar güçlü olur. Muhtarlarımız için, bütçe oluşturulmasından belediye meclisinde söz sahibi olmalarına kadar tüm koşulları sağlayacağız. Demokrasi işleyişinde önemli bir yere sahip olan muhtarlarımızın Muhtarlar Günü kutlu olsun!"

Kaynak: ANKA / Politika

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