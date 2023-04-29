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Kılıçdaroğlu 'Demokrasi Bileti' uygulamasına destek çağrısı yaptı

Kılıçdaroğlu 'Demokrasi Bileti' uygulamasına destek çağrısı yaptı

Politika Haberleri

CHP lideri ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin başlattığı 'Demokrasi Bileti' uygulamasına destek çağrısında bulundu. Kılıçdaroğlu, öğrencilerin oy kullanma hakkını kullanmalarına yardımcı olmak için yapılan bu uygulamaya destek olunması gerektiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin başlattığı ' Demokrasi Bileti' uygulamasına destek çağrısında bulundu.

CHP lideri ve cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik'in, "' Demokrasi Bileti, imkansızlığa mahkum edilen gençler oy kullanabilsin diye ortaya çıktı. Oyunun rengini değil, oy kullanmanı önemsiyoruz. Çünkü en doğru kararı vereceğini biliyoruz. 1 oy farkla hak ettiğin geleceği yaşayabilirsin" mesajını alıntılayarak yaptığı paylaşımda, "İkametinin bulunduğu şehrine gidip oy vermek isteyen binlerce öğrenci var; ama otobüs biletleri ateş pahası. Demokrasi Bileti uygulaması ile öğrencilere destek olabilirsiniz. Her bağış, bir bilet demek. Haydi Türkiye sandıktan değişimi birlikte çıkaralım" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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