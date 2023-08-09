Kılıçdaroğlu, DEAŞ tarafından kaçırılan er Fethi Şahin'in ailesiyle buluştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü DEAŞ tarafından kaçırıldığı iddia edilen er Fethi Şahin'in ailesiyle bir araya geldi. Görüşmede CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik de hazır bulundu.