Kılıçdaroğlu, DEAŞ tarafından kaçırılan er Fethi Şahin'in ailesiyle buluştu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü DEAŞ tarafından kaçırıldığı iddia edilen er Fethi Şahin'in ailesiyle bir araya geldi. Görüşmede CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik de hazır bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2016 yılında terör örgütü DEAŞ tarafından kaçırıldığı iddia edilen er Fethi Şahin'in ailesiyle bir araya geldi.
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde baba Mehmet Şahin ve aile yakınlarıyla görüştü.
Görüşmede, CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik de hazır bulundu.
Kaynak: AA / Ferdi Türkten - Politika