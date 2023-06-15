Üye Girişi
Haberler
Kılıçdaroğlu, Danışman ve Başdanışmanların Görevine Son Verdi

Kılıçdaroğlu, Danışman ve Başdanışmanların Görevine Son Verdi

Politika Haberleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 Haziran öncesi atanan danışman ve başdanışmanların görevine son verdi. Görevine son verilen isimler arasında Ünal Çeviköz, Tuncay Özkan, Nuşirevan Elçi, Erdoğan Toprak, Recep Cengiz, Rasim Bölücek, Deniz Demir'in de bulunduğu öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 Haziran öncesi atanan danışman ve başdanışmanların görevine son verdi.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, danışman ve başdanışmanların görevlerinin dün itibarıyla sonlandırıldığı belirtildi.

Açıklamada, "CHP adına yaptıkları çalışmalar için her birine ayrı ayrı teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Görevine son verilen isimler arasında Ünal Çeviköz, Tuncay Özkan, Nuşirevan Elçi, Erdoğan Toprak, Recep Cengiz, Rasim Bölücek, Deniz Demir'in de bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Mehmet Tosun - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Nuşirevan Elçi Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title