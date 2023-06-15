Kılıçdaroğlu, Danışman ve Başdanışmanların Görevine Son Verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 Haziran öncesi atanan danışman ve başdanışmanların görevine son verdi. Görevine son verilen isimler arasında Ünal Çeviköz, Tuncay Özkan, Nuşirevan Elçi, Erdoğan Toprak, Recep Cengiz, Rasim Bölücek, Deniz Demir'in de bulunduğu öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 Haziran öncesi atanan danışman ve başdanışmanların görevine son verdi.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, danışman ve başdanışmanların görevlerinin dün itibarıyla sonlandırıldığı belirtildi.

Açıklamada, "CHP adına yaptıkları çalışmalar için her birine ayrı ayrı teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Görevine son verilen isimler arasında Ünal Çeviköz, Tuncay Özkan, Nuşirevan Elçi, Erdoğan Toprak, Recep Cengiz, Rasim Bölücek, Deniz Demir'in de bulunduğu öğrenildi.