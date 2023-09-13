Kılıçdaroğlu'dan Zonguldak'taki maden göçüğüne geçmiş olsun mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zonguldak'taki maden ocağında meydana gelen göçük nedeniyle yaralanan emekçilere geçmiş olsun dileklerini iletti. Kılıçdaroğlu, can kaybı yaşanmaması ve en az hasarla atlatılması temennisinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, " Zonguldak'taki maden ocağında meydana gelen göçük nedeniyle yaralanan emekçilere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Can kaybı yaşanmaması ve en az hasarla atlatılması en büyük temennimiz. Göçük altında bekleyen kardeşlerimize ve kurtarma ekiplerine Allah'tan güç diliyorum" mesajını yayınladı.

Ereğli'deki TTK'ya ait Armutçuk maden ocağında bugün saat 13.45 sıralarında göçük meydana geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yayınladığı mesajda şunu kaydetti:

"Zonguldak'taki maden ocağında meydana gelen göçük nedeniyle yaralanan emekçilere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Can kaybı yaşanmaması ve en az hasarla atlatılması en büyük temennimiz. Göçük altında bekleyen kardeşlerimize ve kurtarma ekiplerine Allah'tan güç diliyorum."