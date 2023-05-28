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Kılıçdaroğlu'dan Oy Kullanma Çağrısı

Kılıçdaroğlu'dan Oy Kullanma Çağrısı

Politika Haberleri

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından henüz oy kullanmamış yurttaşlara sandık çağrısında bulundu.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında; "Hala oy kullanmamış kardeşim, sandığa git, üşenme, oyunu kullan. Geleceğin yürüyüş mesafesi kadar yakın" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında; henüz oy kullanmamış yurttaşlara sandık çağrısında bulundu. Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle:

"Hala oy kullanmamış kardeşim, sandığa git, üşenme, oyunu kullan. Geleceğin yürüyüş mesafesi kadar yakın."

Kaynak: ANKA / Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı Politika Haberler

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