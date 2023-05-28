Kılıçdaroğlu'dan Oy Kullanma Çağrısı

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından henüz oy kullanmamış yurttaşlara sandık çağrısında bulundu.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında; "Hala oy kullanmamış kardeşim, sandığa git, üşenme, oyunu kullan. Geleceğin yürüyüş mesafesi kadar yakın" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında; henüz oy kullanmamış yurttaşlara sandık çağrısında bulundu. Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle:

"Hala oy kullanmamış kardeşim, sandığa git, üşenme, oyunu kullan. Geleceğin yürüyüş mesafesi kadar yakın."