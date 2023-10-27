Kılıçdaroğlu: Cumhuriyeti eksiksiz bir demokrasi ile taçlandırmalıyız

CHP lideri Kılıçdaroğlu: "Onlar, düşünü kurdukları Cumhuriyet'i inşa ettiler, bizlere düşen ise güzel Cumhuriyetimizi eksiksiz bir demokrasi ile taçlandırmaktır"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizler, Büyük Önder Atatürk ve yol arkadaşlarının çizdiği istikamette 100 yıl sonra yeni bir görev ve hedefle bir aradayız. Onlar düşünü kurdukları Cumhuriyet'i inşa ettiler. Bizlere düşen görev ise, güzel Cumhuriyetimizi eksiksiz bir demokrasi ile taçlandırmaktır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin Ankara'da bir otelde düzenlediği 100'üncü yıl resepsiyonuna katıldı. Kılıçdaroğlu'na büyükelçiler, yabancı misyon şefleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve partisinin milletvekilleri de eşlik etti. Resepsiyonda ilk olarak 100'üncü Yıl Cumhuriyet kısa filmi izlendi. Ardından sahneye çıkan Kılıçdaroğlu, Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarının kurduğu Cumhuriyet'in 100 yaşına girdiğini hatırlatarak, "İkinci yüzyılın arifesindeyiz. Bu kutlu günü yaşamaktan, üstelik onun iki büyük eserinden biri olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak bu günü görmekten dolayı tarifsiz bir mutluluk içindeyim. Cumhuriyet ne demektir, en güzel tanımını Cumhuriyet'i kuran Büyük Atatürk yapmıştır. Atatürk, 'Cumhuriyet, bilhassa kimsesizlerin kimsesidir' der. Çünkü Cumhuriyet, birlikte alın teri döküp, birlikte yükselmenin yoludur. Çünkü Cumhuriyet, eşitliktir, özgürlüktür, yani adalettir. Cumhuriyet, ilimdir, fendir, çağdaşlıktır. Cumhuriyet demokrasiye giden yolun ilk ve en önemli adımıdır" ifadelerini kullandı.

"Bir liderin ülkesine bırakabileceği en güzel armağan bağımsız bir Cumhuriyet'tir"

Cumhuriyet'in bir gecede bulunmuş bir fikir olmadığını kaydeden Kılıçdaroğlu, "İlmek ilmek, bedel ödenerek ulaşılmış bir hedeftir. Aynı zamanda Cumhuriyet, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de bir gençlik düşüdür. Dikkat ediniz, 'gençlik düşüm' diyorum. Bizler hep Büyük Atatürk'ün 28 Ekim 1923 akşamı, 'Efendiler, yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz' sözünü biliriz. Bu söz doğrudur ve gereği de yapılmıştır. Ancak bu sözün arkasında yıllar süren bir mücadele, yıllar süren bir emek, yıllar süren bir fikriyat vardır. Atatürk'ün Cumhuriyet hedefi 1906 yılında Şam'daki görevinden gizlice geldiği Selanik'te arkadaşlarıyla yaptığı toplantıyla başlar. Bu gece buluşmasının ayrıntılarını Hüsrev Sami Kızıldoğan, 'Vatan ve Hürriyet: İttihat ve Terakki' adlı yazısında kaleme alır. Buluşmada Atatürk, Şam'daki görevi sırasında kurduğu 'Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'nden söz eder. ve nihai amacını ise 'Milleti hakim kılmak' diye anlatır. Bakınız; 1906 yılında 25 yaşındaki Mustafa Kemal, nihai amacını 'Milleti hakim kılmak' olarak anlatır. O gece, Atatürk sözlerini tamamladıktan sonra Hüsrev Sami Bey'e döner, tabancasını masanın üstüne koymasını ister. Hüsrev Sami Bey o anı şöyle anlatır: 'Taşıdığım Browning tabancamı masanın üzerine koydum. Hepimiz ellerimizi bu tabancanın üzerine koyarak, ölünceye kadar bu kutsal dava uğruna çalışacağımıza ant içtik.' Böylece Mustafa Kemal ve arkadaşları, millet egemenliğine duydukları inancı bir yeminle kalıcılaştırıyorlar. Ki unutmayınız bu yemin daha sonra 'Hakimiyet bilakaydüşart milletindir' ilkesiyle vücut buluyor. Bu hayat akışı, 25 yaşında vatan ve millet sevdalısı bir genç subayın hem ülkesine, hem halkına, hem de milletin egemenliğine duyduğu sarsılmaz inancın ve kararlı bir mücadelenin hikayesidir. Her şeyi milleti için milletle beraber gerçekleştiren bir liderin ülkesine bırakabileceği en güzel armağan bağımsız bir Cumhuriyet'tir" ifadelerini kullandı.

"Onlar, düşünü kurdukları Cumhuriyet'i inşa ettiler. Bizlere düşen görev ise, güzel Cumhuriyetimizi eksiksiz bir demokrasi ile taçlandırmaktır"

Büyük Önder Atatürk ve yol arkadaşlarının çizdiği istikamette 100 yıl sonra yeni bir görev ve hedefle bir arada olduklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Onlar, düşünü kurdukları Cumhuriyet'i inşa ettiler. Bizlere düşen görev ise, güzel Cumhuriyetimizi eksiksiz bir demokrasi ile taçlandırmaktır. Çünkü Mustafa Kemal 'Demokrasinin tam ve en belirgin hükümet şekli Cumhuriyet'tir' der. Demokrasinin tam ve belirgin olması için çalışacağız ve çaba harcayacağız. Değerli dostlarım, sizler de biliyorsunuz yol çetin, zorlu, meşakkatli olabilir. Ancak onlar yılmadı. Onların izinden giden bizler de aynı amaç doğrultusunda çalışacağız ve asla yılmayacağız" diye konuştu.

Ardından Kılıçdaroğlu, 'Yüzyılın Marşı'nı besteleyen Aysun Öner'e çiçek takdim etti. Gecede Hatay Medeniyetler Korosu ve müzik grupları da sahne aldı.