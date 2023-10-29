Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Yürüyüşü'ne katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin düzenlediği Cumhuriyet Yürüyüşü'ne katıldı. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, Ankara'da meşaleli yürüyüş gerçekleştirdi ve Anıtkabir'i ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin düzenlediği Cumhuriyet Yürüyüşü'ne katıldı.

Kılıçdaroğlu ve beraberindekilerin Ulus'taki İkinci Meclis binası önünden başlayan meşaleli yürüyüşü, sırasıyla Cumhuriyet, Hipodrom, Kazım Karabekir caddeleri ile Anadolu Meydanı güzergahında devam etti.

Anıtkabir'e Anadolu Meydanı Kapısı'ndan giriş yapan Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi.

Mozoleye çiçek bırakan Kılıçdaroğlu'na, yürüyüşte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bazı CHP'li milletvekilleri ve partililer eşlik etti.

Saat 17.40'ta başlayan yürüyüş saat 19.10'da sona ererken, Anıtkabir'deki ziyaretçi yoğunluğu sebebiyle Kılıçdaroğlu'nun mozoleye ulaşmakta zorlandığı görüldü.