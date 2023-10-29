Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı

ACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılı vesilesiyle yaptığı paylaşımda, 'Onlar, düşünü kurdukları Cumhuriyet'i inşa ettiler. Bizlere düşen görev ise güzel Cumhuriyetimizi, eksiksiz bir demokrasi ile taçlandırmaktır' dedi.

ACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılı vesilesiyle yaptığı paylaşımda, "Onlar, düşünü kurdukları Cumhuriyet'i inşa ettiler. Bizlere düşen görev ise güzel Cumhuriyetimizi, eksiksiz bir demokrasi ile taçlandırmaktır" dedi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından 'İkinci Yüzyılda, Hep Senin Yolunda Yaşasın Cumhuriyet' notuyla paylaştığı videoyla Cumhuriyet'in 100'üncü yılını kutladı.

Kılıçdaroğlu, videoda şunları söyledi:

"Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarının kurduğu güzel Cumhuriyetimiz 100 yaşına girdi. Cumhuriyet ne demektir? En güzel tanımını Cumhuriyet'i kuran Gazi Mustafa Kemal yapmıştır. Atatürk, 'Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir' der çünkü Cumhuriyet, birlikte alın teri döküp birlikte yükselmenin yoludur. Çünkü Cumhuriyet, eşitliktir, özgürlüktür yani adalettir. Cumhuriyet; ilimdir, fendir, çağdaşlıktır. Cumhuriyet, demokrasiye giden yolun ilk ve en önemli adımıdır. Onlar, düşünü kurdukları Cumhuriyet'i inşa ettiler. Bizlere düşen görev ise güzel Cumhuriyetimizi, eksiksiz bir demokrasi ile taçlandırmaktır. Çünkü Mustafa Kemal der ki; 'Demokrasinin tam ve en belirgin hükümet şekli Cumhuriyettir.' Demokrasinin tam ve belirgin olması için çalışacağız ve çaba harcayacağız." (DHA)