Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet'in 100. yılında gençlerle Anıtkabir'e yürüdü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet'in 100. yılında Birinci Meclis'ten Anıtkabir'e gençlerle beraber meşaleli yürüyüş yaptı. Kılıçdaroğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine karanfil bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gençlerle beraber Birinci Meclis'ten Anıtkabir'e meşaleli Cumhuriyet Yürüyüşü yaptı. Kılıçdaroğlu'na Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve milletvekilleri de eşlik etti. Cumhuriyetin 100. yılında yapılan yürüyüşte Kılıçdaroğlu yurttaşlarla selamlaştı. Yürüyüş boyunca Kılıçdaroğlu'nun yanına çocuklar geldi ve bir süre beraber yürüdüler.

Kılıçdaroğlu ve beraberindeki yurttaşlar Anıtkabir'de Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine ulaştı. Kılıçdaroğlu, Ulu Önder'in mozolesine yurttaşlarla beraber çıkarak, mozoleye karanfil bıraktı, Ata'nın manevi huzurunda saygı duruşunda bulundu.

Kılıçdaroğlu, izdiham ve kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar nedeniyle Anıtkabir avlusunda güçlükle ilerleyebildi.