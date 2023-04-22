Kılıçdaroğlu: Cumhuriyet demokrasi ile taçlanacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "15 Mayıs 2023 günü yurdumuzun dört bir yanında bahar çiçekleri açacak, sözüm söz, Cumhuriyet demokrasi ile taçlanacak" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu, milli egemenlik ve bağımsızlığın sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün başkanlığında 23 Nisan 1920'de kurulduğunu belirterek, "Kurtuluş Savaşı'mızdan süzülüp gelen bu eşsiz iradeyle güzel ülkemiz, dünyanın saygın ülkeleri arasında yerini almıştır. Cumhuriyetimizin dayanağı, tüm vatandaşlarının eşit hak ve sorumluluğa sahip olduğu, hiç kimsenin bir diğerinden üstün olmadığı insani felsefedir. Bu felsefenin merkezi ise bizzat milletimizden aldığı vekaleti yansıtan Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Dolayısıyla Meclis'imizin asli görevi, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerini korumak, laik, demokratik, sosyal hukuk devletini geliştirmek ve ülkemizin çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkmasını sağlamaktır" dedi.

Türkiye'de hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceğini belirten Kılıçdaroğlu, "Ama benim bir amacım daha var. O da ev kadınını güvenceye almak. Onun için bu parayı kadınların banka hesabına yatıracağım. Katılım bankaları ile anlaşacağız. Altın hesapları açtıracağız. 'Aile Destekleri Sigortası' parasını, altın olarak ev hanımlarının banka hesaplarına yatıracağız. Bu altın hesapları, kadının zırhı olacak. Tek bir yurttaşımız bile ele güne muhtaç olmayacak. Sosyal devletin koruması altında olacak. Hiç ama hiç merak etmeyin" ifadelerini kullandı.