Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Haksızlık karşısında susan eğer dilsiz şeytansa haksızlıklar karşısında asla susmayacağız." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, acısıyla, tatlısıyla bir bayram daha geçirdiklerini ifade ederek, yakınlarını kaybeden depremzedelerin acılarının her zaman yüreklerinde olduğunu söyledi.

Acısız bir bayramın Türkiye'ye nasip olup olmayacağı şeklinde kafasında bir soru işaretinin bulunduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, devletin kendi iradesiyle haksızlıklara kapı araladığını ve bunun yüreklerini yakan temel konulardan olduğunu kaydetti.

Cezaevlerinde düşüncesini ifade ettiği için hapis yatan çok sayıda gazeteci, avukat ve siyasetçi olduğunu öne süren Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse 21. Yüzyılın Türkiye'sinde düşüncelerinden ötürü hapse atılmamalı. Düşüncenin, özellikle de aykırı düşüncelerin ne kadar değerli olduğunu, aklını kullanan her kişinin bilmesi gerekir." diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, birileri "benim gibi düşünmediğin için ben seni hapse atarım" derse o ülkede demokrasinin olmayacağını dile getirdi.

Sivas olaylarının üzerinden 30 yıl geçtiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aydınların, gazetecilerin, şairlerin yakıldığı bir Türkiye asla kabul edilemez. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın hiçbir ülkesinde de kabul edilemez. Bir aydının, bir düşünürün, bir şairin, bir ozanın, bir ressamın, herhangi bir insanın yakılarak öldürülmesi kadar vahşi bir şey yoktur ve bu bir insanlık suçudur. O ateş hala yüreklerimizde yanıyor. Adaletin sağlanmadığı bir yerde bu ateşler hep yanar ve adaletin sağlanması lazım. Adaletin olmadığı bir dünyada insan haklarından, doğa haklarından, özgür düşünceden, demokrasiden, hayvan haklarından söz edemezsiniz. Dolayısıyla insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur Sivas olayları ve bunun zaman aşımının olmaması lazım. Türk Ceza Yasası da bunu böyle öngörüyor zaten. Takipçisi olmaya da devam edeceğiz."

"Nasıl bir ülkede yaşadığımızın örneği"

Türkiye İşçi Partisinden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay'ın hapiste bulunduğu sürenin 50 günü geçtiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, "Nasıl bir dünyada, nasıl bir ülkede yaşadığımızı herhalde bundan daha güzel bir örnek göstermez." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, hükümlü olmadığı halde Atalay'ın serbest bırakılmadığını belirterek, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a seslendi.

Kurtulmuş'a çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu, "Eğer 'nasıl bir yazı yazmam gerekiyor' diyorsa benzer uygulamalarını Türkiye Büyük Millet Meclisi arşivlerinde bulabilir. Sayın Cindoruk'un yazılarını çıkarabilir. Sayın Cindoruk'un nasıl mücadele ettiğini görebilir. Artık TBMM Başkanı karar alırken saraydan irade almamalı. Saray ne diyecek diye sormamalı. Çünkü o sarayın hakkını, hukukunu değil, TBMM'nin hakkını ve hukukunu savunmak zorundadır." ifadesini kullandı.

Gezi Davası tutuklamalarının da başlı başına bir dram olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, bu konuda Yargıtay'ın kararının beklendiğini hatırlattı.

Yargıtay'ın da kararını bir an önce açıklaması gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Onlar da büyük bir olasılıkta saraydan bekliyorlar görüş. 'Gelen görüşe göre biz karar verelim' diye. Bir yargıcın, bir savcının iradesi saraya ipotek edilemez. Bir kişinin iradesine ipotek edilemez. İpotek ediliyorsa artık o savcı ve yargıç değildir. Yargı mensubu da değildir." görüşünü paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Osman Kavala'nın da 2 bin 72 gündür özgürlüğünden mahrum edildiğini kaydederek, AİHM'in, onun suçsuz olduğuna dair 2 kararının bulunduğunu aktardı.

Adalet Bakanlığının, kronik rahatsızlıkları veya sorunu olanların cezalarının kaldırılmasına yönelik bir genelge çıkardığını dile getiren Kılıçdaroğlu, bu genelgeyi de kimsenin takmadığını savundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, 80-85 yaşındaki eski komutanların da cezaevinde bulunduğunu söyleyerek, şöyle devam etti:

"Neden? İnsanda biraz vicdan olur, ahlak olur ya biraz adalet duygusu kırıntısı olur. Bunları bugün dile getirmiyorum sadece. Her ortamda dile getirmeye çalışıyorum 'Mısır'daki sağır sultan da duysun' diye. Eğer biz bunları dillendirmezsek, bunların özgürlüğüne kavuşmalarını istemezsek, siyaseten görevimizi yapmıyoruz demektir. Bunların hiçbiri belki CHP'ye oy vermedi. Ama bir siyasal partinin temel görevi, ülkesinde demokrasiyi, hakkı, hukuku ve adaleti savunmaktır. Biz hakkı, hukuku ve adaleti savunuyoruz. Bunu gerçekleştirmek için çaba harcıyoruz. Çünkü bizim dokularımıza işleyen şu temel ilke vardır; adalette çifte standart olmaz. 'Benden olursa dışarı çıksın, benden olmazsan içeride kalacaksın'. Bu adalet değildir. Haksızlık karşısında susan eğer dilsiz şeytansa haksızlıklar karşısında asla susmayacağız."

PKK/KCK'nın elebaşıyla ilgili açıklamaları nedeniyle tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ'ın 7 gündür tutuklu olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, CHP Grubu'nun, gazetecilerden ve avukatlardan oluşturduğu heyetin, kendisini ziyaret ettiğini anlattı.

Bir gazetecinin tutuklanmasının hangi aklın işi olduğunu soran Kılıçdaroğlu, "Önce bekliyorlar, hiçbir şey yok, troller devreye giriyor, her türlü suçlama yapılıyor, suçlamalardan sonra savcılar harekete geçiyor. Tutuklanmaması gereken bir konuda tutuklanma kararı veriliyor. Akıl alacak şey değil, ama bunları Türkiye'de yaşıyoruz." sözlerini sarf etti.

"Ülkeyi borç batağına sürükleyenler, tefeciler tarafından teslim alındı"

Daha önce İzmir'de minareden müzik yayını yapılmasını, sosyal medya hesabından paylaşan kişinin tutuklandığını, ancak yapan kişinin görülmediğini öne süren Kılıçdaroğlu, "Çünkü bir karmaşa, kavga çıksın istiyorlardı. Bunun adı kısaca hainliktir. Bu ülkeye hainlik yapanları, kendi aramızda da ülkemizde de barındırmamak bizim temel görevimizdir." diye konuştu.

Kabineyi, Düyun-u Umumiye kabinesi olarak ilan ettiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, ülkeyi borç batağına sürükleyenlerin, bir süre sonra Batı'nın tefecileri tarafından teslim alındığını iddia etti.

Onların, Hazine ve Maliye Bakanını, Merkez Bankası Başkanını tayin eder hale geldiğini savunan Kılıçdaroğlu, "Öyle bir noktaya getirdiler ki önce Türkiye'ye borç verdiler, borç batağına sürüklediler. Şimdi emir alır hale geldiler. Ne diyor güzel bir söz? 'Borç alan emir alır' diyor. Evet şimdi emir alıyorlar." dedi.

Dünyanın kaderini, parayı kontrol edenin belirleyeceğini belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Erdoğan, kontrol eden değil, artık kontrol edilen kişidir, uluslararası tefecilerin kontrol ettiği ve yönlendirdiği kişidir. Düne kadar 'faizi artırmam, artıramam, asla bunu yapmayacağım' diyen kişiye tükürdüğünü yalatmak da uluslararası tefecilerin görevleri arasında olmuştur. ve biz. CHP olarak bunları içimize sindiremiyoruz. Bizim temel görevimiz, ülkenin siyasal ve ekonomik bağımsızlığını sağlamaktır. Öyle bir noktaya geldi ki borçta, dışarıya mahkum olduğunuz zaman dışarının parasıyla da işlem yapmaya mahkum oluyorsunuz."

Kendi vatandaşından bile dolarla borçlanan bir hükümetin, ülkeye sağlıklı bir hizmet veremeyeceğini dile getiren Kılıçdaroğlu, vatandaşından dolarla borçlanmaya, iktisatçıların "ilk günah" dediğini anımsattı.

Kılıçdaroğlu, ilk günahın işlendiğini öne sürerek, bankalardaki toplam mevduatın yüzde 70,3'ünün, vatandaşların sadece binde 6'sına ait olduğunu savundu.

Borçlanan Türkiye'de, doğmamış çocuğa da yükümlülük getirildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, doları olanların, 5'li çetelerin kazandığını, onlara şimdilik hiç kimsenin dokunmadığını iddia etti.

(Sürecek)