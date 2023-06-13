Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir Genel Başkan olarak partimin sadece bugününü ve yakın geleceğini değil, uzun hedefli yapısını da düşünüyorum ve düşünmek zorundayım. Hiç kimse unutmasın, gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir Genel Başkan olarak partimin sadece bugününü ve yakın geleceğini değil, uzun hedefli yapısını da düşünüyorum ve düşünmek zorundayım. Hiç kimse unutmasın, gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 25 milyon vatandaşın sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nu değil, Türkiye idealini, Türkiye'yi yönetme iradesini, demokrat ve vatanseverlerin ittifakını, kardeşliği, barışı, huzuru ve adil bölüşümü desteklediğini söyledi.

Kendisine oy verenlerin, yalan siyasetinin karşısında hakikatin yanında olduğunu, her türlü iftiraya karşı gerçeklerden ayrılmadığını, kimseye iftira atmadıklarını ve ötekileştirmediklerini belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"25 milyon, bu ülkenin temel taşıdır artık ve yeni kazanacağımız gençlerle, yeni kazanacağımız kadınlarla 25 milyonu 30 milyon yapmak da CHP'lilerin boynunun borcudur. Bunu yapmak zorundayız. Demokratik yollarla, inançla bunu yapmak zorundayız ve dolayısıyla saraya ve sözcülerine de seslenmek isterim; İşte siz bu iradeyi teslim alamayacaksınız.

Demokratların iradesini, insan haklarını savunanların iradesini, kötülüklere karşı iyiliği savunanların iradesini asla teslim alamayacaksınız. Biz değişeceğiz, yenileneceğiz, güçleneceğiz ve memleketin bu yalan ve iftira siyaseti içinde olmasına asla izin vermeyeceğiz. Beraber, birlikte olacağız, yalanlara karşı birlikte mücadele edeceğiz. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti en olmaz denilen, en ümitsiz anlarda küllerinden yeniden doğmasını bilmiştir, yeniden doğacaktır, yine doğacaktır. Bunu da bütün vatandaşlarımın bilmesini isterim."

Hiçbir vatandaşa kızgın ve küskün olmadıklarını anlatan Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının başının üstünde yeri bulunduğunu ifade etti.

Kılıçdaroğlu, kendisi için vatandaşın esas olduğunu dile getirerek, tercihi, iradesi, kararı ne olursa olsun aynı ülkenin vatandaşı, aynı memleketin evladı olduklarını söyledi.

"Araya nifak sokulmaya çalışıldı"

Binbir yalan, binbir iftira ve montajla, karalamalarla araya nifak sokulmaya çalışıldığını savunan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Devleti kuran partiyi, terör örgütleriyle bir arada gösterme cüretini utanmaz, sahtekarlar oldu ve bunu gösterdiler. Kavgayla, çalıp çırpmayla, korku iklimiyle bizi yıldırabileceklerini düşünenler oldu. Devleti beşli çetelerle soyduranlar, dünyalıklarını yurt dışına kaçıranlar, dokunulmazlık dosyalarıyla bizi tehdit eder oldular ama onlar şunu asla unutmasınlar; biz Kuvayımilliye geleneğinden geliyoruz. Hiçbir zalimin karşısında diz çökmedik ve diz çökmeyeceğiz.

Omuzlarımızdaki yükün farkındayız. Mesele bir fani olarak bir Kemal Kılıçdaroğlu olayı değildir. Kemal Kılıçdaroğlu, bu büyük mücadelenin sadece ve sadece bir neferidir. Yüz yıllardır bu topraklarda verilen mücadelenin bir parçası, bir neferi olmuşsam ne mutlu bana. Ben CHP'nin bir üyesi olma, bu partinin Genel Başkanı olma şerefini ömrüm boyunca taşıyacağım. Bu şeref, benden aileme kalacak olan en kıymetli mirastır. Ben bugün partimize yeni üye olan bir genç kardeşimle aynı heyecanı yaşıyorum. Aynı hüznü ve aynı duyguyu yaşıyorum. Ben milletvekillerimle, belediye başkanlarımla, gençlik kollarımla, kadın kollarımla ve tüm üyelerimiz ve seçmenlerimiz ile aynı heyecanı ve duyguyu yaşıyorum. Hiç kimse unutmasın. Biz ceplerinde idam fermanlarıyla vatan mücadelesi yapan bir gelenekten geliyoruz. Biz sıradan bir parti değiliz. Biz avukat odalarında dilekçeyle kurulan bir parti değiliz. O nedenle dokularımız çok farklıdır, inançlarımız, gelecek hayallerimiz, gelecek dünyamız çok farklıdır. İnsanı ve doğayı seven bir gelecekten, bir gelenekten söz ediyoruz. Ben bir Genel Başkan olarak partimin sadece bugününü ve yakın geleceğini değil, uzun hedefli yapısını da düşünüyorum ve düşünmek zorundayım. Hiç kimse unutmasın, gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin. Benim CHP kültüründen öğrendiğim, aldığım en büyük derslerden birisi de budur."

Devletin ve partisinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in koltuğunda oturduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, göreve başladığı günden beri emanete halel gelmemesi, mücadeleye haram bulaşmaması, ideallerin kirlenmemesi için her türlü çabayı gösterdiğini ve bunu da yaşamının her aşamasında bir borç bildiğini belirtti.

Kılıçdaroğlu, Genel Başkan olarak dev bir çınar ama aynı zamanda yeni bir filiz olan CHP'yi ve değerlerini her zaman koruduğunu ve kolladığını vurguladı.

Dev bir çınar derken tarihsel kökleri, filiz derken değişime, dönüşüme, yenilenmeye açıklığı ifade ettiğini belirten Kılıçdaroğlu, asla statik, durağan bir yapıları olmadığını aktardı.

Çınarın sürekli yeni filizler verdiğini ve bu filizlerin 100 yıldır kendilerini ayakta tuttuğunu, bundan sonraki 100 yıllarda da ayakta tutacağını anlatan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhuriyet Halk Partisinin değerlerini her zaman korudum ve kolladım. Bunu yapmaya bu partinin bir neferi olarak devam edeceğim. Sıradan bir neferi, bir üyesi olarak da aynen devam edeceğim. Çünkü ben kendimi Kuvayımilliye geleneğinin devamı olan bir siyasi hareketin neferi olarak gördüm ve görmeye de devam edeceğim. Bir an olsun namerde boyun eğmedim. Bir tek kere bile olsa haramzadelerin sofrasına oturmadım. Majestelerinin muhalefeti olmadım. Sarayın sofrasına diz kırmadım. Sırça köşklere tamah etmedim. Doğru ve hak bildiğimi söylemekten asla geri adım atmadım. Üstüme düşeni gözümü kırpmadan yaptım. Çünkü bir Cumhuriyet Halk Partili olmak bunu gerektiriyordu ve ben bunu yaptım."

"'Bir araya gelemez' denilenleri buluşturdum"

Kılıçdaroğlu, kuş uçmaz, kervan geçmez yerlerde nasıl bir memleket istediğini, mücadelesini anlattığını, gördüğü tepkilere kızmadığını, dinleyip muhataplarını ikna ettiğini ifade etti.

Sıkılı yumruklarla tokalaştığını ve onları mücadelelerine ortak ettiğini anlatan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"(Asla bir araya gelemezler) denen kim varsa onları Halil İbrahim Sofrası'nda buluşturdum. Bu ülkedeki vatanseverleri, demokratları, yüreği, iyilikten ve güzellikten yana atanları, aynı mücadelenin neferi yaptım. Biz vatan toprağını düşmanlara bırakıp kaçanlardan değiliz. Biz vatan toprağını dişiyle, tırnağıyla geri alanlardanız. O kültürden geliyoruz biz. Yeri geldi bölücü terör örgütünün saldırılarına, yeri geldi provoke edilen kitlelerin saldırılarına uğradım, her türlü kötülüğe karşı, örgütlü kötülüğe karşı korkmadan yürüdüm. Sanatçıların kapılarına dayandım. Milletin cebine en uzatanlarla, gençlerimizi zehirleyen uyuşturucu baronlarıyla, beşli çetelerle mücadele ettim. Türkiye'yi parayla sığınmacılara oy deposu olsun diye satanlarla mücadele ettim ve etmeye de devam edeceğiz. Yıllarımı verdiğim demokrasi, adalet, barış ve huzur dolu bir Türkiye davamızda hayatımı adadığım Atatürk ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti uğruna mücadele azmimden bir adım dahi geri adım atmadım ve atmayacağım. Şimdi köklü bir çınarın altında yeni filizler ve yeni kadrolarla her şey ve daha da önemlisi mücadelemize omuz veren aziz milletimizle birlikte yürüyeceğiz. Gençlerimiz olacak, kadınlarımız olacak, yeni arkadaşlarımız olacak, görev yapan arkadaşlarımız olacak. Onlarla beraber bu çınarı büyüteceğiz ve yeni filizler gelecek. Sarayın ve yandaşların değil, milletin ve vatandaşlarımızın kazanacağı tüm eleştirileri dikkate aldığımız ve alacağımız yeni bir süreci hep birlikte inşa etme zamanıdır."

Bu değişimin ve yenilenmenin parçası olmak isteyenlere seslendiğini belirten Kılıçdaroğlu, öncelikle bireysel beklentilerden arınmak gerektiğini ifade etti. Kılıçdaroğlu, gençlere de seslenerek CHP üyesi olmaları yönünde tavsiyede bulundu.

Kapılarının her aydınlığa açık olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, gerçekleri her yerde anlatmak zorunda olduklarını belirtti. Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu partiyi gerçek anlamda çağdaş ve uygar bir parti yapacağız. Kurultay kararımızın temelinde de bu yatar. Hiçbir zaman değişimin önünü tıkayan bir kişi değil, değişimin önünü sonuna kadar açacağım. Bu ülkenin gençlerine, bu ülkenin kadınlarına siyaset yapma hakkını daha da güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Bütün bu mücadelelerin sonunda hiç kimse endişe etmesin, mutlaka kazanacağız."

Öte yandan CHP Grup Toplantısı öncesinde, Grup Başkanı Özgür Özel başkanlığında basına kapalı toplantı gerçekleştirildi. Özel, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, toplantıda bazı bilgilerin ve deneyimlerin paylaşıldığını ve soru-cevap yapıldığını söyledi. Özel, bundan sonra bir engel olmazsa her hafta kapalı grup toplantısı yapacaklarını bildirdi.

(Bitti)