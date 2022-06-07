Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2) - Haberler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bunlarla helalleşecek miyiz? Yok efendim, bunlarla hesaplaşacağız. Ben, tüyü bitmemiş yetimin hakkını sormuyorsam, vatandaşın hakkını hukukunu savunmuyorsam siyaseti niye yapıyorum?" dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, yaşanan ekonomik buhran nedeniyle vatandaşın suçlanmaya başlandığı noktaya gelindiğini savundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Sorunun bir tarafında, vatandaşlarımızın bir kısmının tasarruflarını hala döviz cinsinden yapmaktaki ısrarları var." dediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, devletin böyle yönetilemeyeceğini öne sürdü.

"Acaba Erdoğan hiç düşünüyor mu vatandaşlar tasarruflarını neden döviz olarak tutuyorlar?" sorusunu yönelten Kılıçdaroğlu, "Senin yarattığın tablo dolayısıyla, 'Tasarrufumu koruyayım' diye. Sen hiç kendine sordun mu? Sen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından neden dolarla borçlandın? Dolarla borçlanıyorsun. Türkiye'deki ihalelere dolar, avro bazında garantiyi nasıl verdin? Kendisini suçlayacağına vatandaşını suçluyor." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Bize katılın." derken çiftçinin, üreticinin, esnafın, taksicinin yanı sıra muhafazakar genç kadınların da katılmasını istediğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Muhafazakar genç kadın kardeşlerim, size de iki çift lafım var: Bunların ne yaptığını biliyorsunuz. Gezi olayları dolayısıyla bu ülkenin annelerine, kadınlarına nasıl hakaret edildiğini biliyorsunuz. Yarın döner bunlar size de hakaret eder. Ama biz şuna inanırız; cennet, anaların ayakları altındadır ve kadına saygı duyarız. 'Bize hep gelip CHP'yi kötülediler.' diyecekler. Şuna inanmanızı isterim; CHP eski CHP değil, siz de eski siz değilsiniz. Artık beraberiz, artık birlikteyiz, aynı değerleri savunuyoruz, aynı değerleri savunmaya devam ediyoruz. Buna da inanmanızı isterim."

"Bu iktidarı hep birlikte göndereceğiz"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, AK Parti'nin Kızılcahamam kampında, bu sistemden dar gelirlilerin zarar gördüğüne dair açıklama yaptığını, itirafta bulunduğunu öne süren Kılıçdaroğlu, bir ülkenin Hazine ve Maliye Bakanı, sistemden dar gelirlerinin zarar gördüğünü söylüyorsa, fakir fukaranın korunmasında önlem alınmıyorsa, iktidarın kendi kuyusunu kazdığını iddia etti.

İktidarı hep birlikte göndereceklerini savunan Kılıçdaroğlu, vatandaşları arasında hiçbir ayırım yapmayanların ülkeye faydalı olduğunu söyledi.

"Nasıl oluyor da alt gelir gruplarında, yani fakirden, fukaradan, memurdan, işçiden, taksiciden, apartman görevlisinden, ev kadınından, nasıl oluyor da gelirler bir avuç üst gelir grubuna aktarılıyor?" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

Cumhuriyet tarihinin en büyük kaynak transferini yaşıyoruz aslında. Cumhuriyet tarihinin geniş halk kitlelerinden alıp bir avuç insana kaynak transferinin nasıl yapıldığını görüyoruz. Önce şöyle yapıyorlar: Büyük ihalelere çağırıyorlar, 'Sana verdim.' diyorlar. Öyle ihale kanunu falan, hiçbir önemi yok. Biz bunlara 5'li çete diyoruz. Milyar dolarlık işleri alıp bunlara veriyorlar. Bu birincisi. İkincisi, 'Tamam, ben yapacağım ama Türkiye'ye gidiyorum bankalar bana para vermiyor. Doları, avroyu yurt dışından alacağım. Kim garanti olacak?' Bu çetelere, oligarklara, saray beslemelerine aynı zamanda Hazineyi garanti ediyorlar. 'Git paranı al, devletin Hazinesini sana garanti olarak teslim ediyorum'. Yani ben parayı ödemiyorum, dese bizim ödediğimiz paralarla onun aldığı borç ödenecek. Üçüncüsü, gelir garantisi veriyorlar."

Kılıçdaroğlu, dördüncü olarak, Türkiye'deki enflasyonun dışında Amerika'da, Avrupa'da yaşanan enflasyonun da vatandaşın sırtına yıkıldığını, gelir garantisi dışında enflasyon garantisi de verildiğini iddia etti.

Bu işi yapanların "vurguncu, besleme, rüşvet dağıtan adamlar" olduğunu öne süren Kılıçdaroğlu, "Bunlar diyorlar ki; 'Ya iktidar değişirse ne olur? O zaman sözleşmeye bir hüküm koyalım. İktidar değişirse yetkili, Türkiye Cumhuriyeti devletinin mahkemeleri olmasın, yetkili İngiliz mahkemeleri olsun'. 'Olur' diyorlar. Onu da koyuyorlar. Ama hepinizin huzurunda söz veriyorum. İster İngiliz mahkemelerini ister Amerikan mahkemelerini ister Japonya mahkemelerini ister Avustralya mahkemelerini... Nereyi yetkili kılarsanız kılın, geleceğim, burnunuzdan fitil fitil getireceğim ve o hakkı alıp bu millete teslim edeceğim." ifadesini kullandı.

İstanbul Havalimanı açıklaması

İstanbul Havalimanı için Atatürk Havalimanı'nı çalıştırmama sözü verildiğini savunan Kılıçdaroğlu, "Sözleşmeye hüküm koymuşlar, 'İstanbul'un Trakya yakasında ikinci bir havalimanı çalıştırılmayacak'. Orada duruyor boş, çalıştırmıyorlar. Beyler kazanacak." dedi.

Böyle bir düzenin dünyanın hiçbir ülkesinde olmadığını ileri süren Kılıçdaroğlu, 85 milyon kişinin "bir avuç çeteye, bir avuç saray beslemesine, bir avuç oligarka teslim edilmiş olduğu" iddiasında bulundu.

Kılıçdaroğlu, kamu-özel iş birliğiyle yapılan 13 şehir hastanesinin yatırım maliyetinin 6 milyar 900 milyon dolar olduğunu, bu şehir hastanelerine 57 milyar 500 milyon dolar garanti verildiğini öne sürerek şöyle devam etti:

"Geçmişte AK Parti'ye, MHP'ye oy veren kardeşlerime seslenmek isterim; böyle bir soyguna sizin vicdanınız el veriyor mu? Diyorsanız ki 'Elvermiyor', o zaman size bir sözüm var. Bu tabloyu ters yüz etmek mi istiyorsunuz, bu saray beslemelerinden vatandaşın parasını geri almak mı istiyorsunuz, hakkı, hukuku ve adaleti mi istiyorsunuz? Tek yolu var, bize katılın.

Gayet net söylüyorum. Verdiğim rakamlar doğru, bunlar gizliyorlar. Çıkıp desinler 'Bu rakamlar yanlıştır.' diye. Bütün bunlara izin veren kişi sarayda oturan zattır. O süre uzatımı vardı ya, 2222 gün süreyle uzatan, altında Erdoğan'ın imzası var. 'Yoktur.' desin bakayım. Diyemez. Görecektir tabloyu, diyemez onu. Kendi imzasıyla yazısını göstereceğim. Desin, 'Benim altında imzam yoktur.' desin. Diyemez. Suç ortaklığı en güçlü ortaklıktır. Buradaki suç ortaklığıdır. Bunlarla helalleşecek miyiz? Yok efendim, bunlarla hesaplaşacağız. Ben tüyü bitmemiş yetimin hakkını sormuyorsam siyaseti niye yapıyorum, vatandaşın hakkını hukukunu savunmuyorsam siyaseti niye yapıyorum? Tüyü bitmemiş yetimin hakkını, çiftçinin, emekçinin, kamyon, tır şoförünün, taksicinin, kantincinin hakkını hukukunu savunmayacaksam niye siyaset yapıyorum? Bunları çözeceğiz ve bunlar bir avuç kişiye çalışıyorlar, tefecilere çalışıyorlar."

Kılıçdaroğlu, 2018'den Nisan 2022'ye kadar, tefecilere ödenen faizin 592 milyar 698 milyon lira olduğunu öne sürerek "Faizi indireceğiz." deniyorsa artacağını, "Enflasyon düşecek." deniyorsa artacağını, "Bu ülkede hiç kimse aç değil." deniyorsa binlerce kişinin aç olduğunu ileri sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne söylüyorsa tam aksini olacağını savunan Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle tamamladı:

" 'Benim tek yüzüğüm var. Yüzüğümden başka bir şeyim yok.' diyenler Manhattan'da gökdelen yapıyorlar. Muhammed Ali Clay'in çiftliğini aldılar. Şimdi merak ettiğim nokta şu: Milletin yüzüne nasıl bakıyorlar? Çözeceğiz, hiç kimse endişe etmesin. Hiç kimse karamsarlığa kapılmasın, beraber, birlikte, kucaklaşarak, el ele vererek, bize katıldığınız sürece bu nehrin okyanusa aktığını göreceksiniz, bu nehrin Türkiye'yi huzura kavuşturduğunu göreceksiniz, bu nehrin herkese huzur, herkese bereket getirdiğini göreceksiniz. Bu nehrin bereketli alanları, ovaları suladığını göreceksiniz, bu nehrin nasıl toplumla helalleştiğini göreceksiniz."

Öte yandan Kılıçdaroğlu, toplantıya CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile geldi.

(Bitti)