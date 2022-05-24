Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2) - Haberler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, " Türkiye'nin kaderini önümüzdeki seçimlerde gençler ve kadınlar değiştirecek." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ekonomik buhranın yükünü çiftçilerin de çekeceğini söyledi.

Tütün üreticisi sayısının 2000'li yılların başında 400 bin olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, 2014'te bu sayının 87 bine, 2020'de ise 57 bine düştüğünü aktardı.

Bir dönem Türkiye'nin tütünde dünya markası olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, artık Türkiye'de tütünün ekilemez hale geldiğini, tütün üreticilerinin bu durumdan şikayet ettiğini ifade etti.

Zamların arkasının kesilmediğini, bundan sonra da zamların gelmeye devam edeceğini ileri süren Kılıçdaroğlu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 2021 yılına ait Türkiye Ortalama Elektrik Toptan Satış Fiyatının (TORETOSAF) kilovatsaat başına 51,47 kuruş olmasına karar verildiğini anımsattı.

EPDK'nin bu kararını eleştiren Kılıçdaroğlu, "Tavanın yükselmesi demek zam gelecek demek. Temmuz veya Ağustos ayında elektriğe zam gelecek. Bütün vatandaşlarım hazırlıklı olsunlar." dedi.

"Bu toplumun kucaklaşmaya ihtiyacı var"

Maltepe'deki "Milletin Sesi" mitingine de değinen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Yüzbinler eşitlik istiyordu, yüzbinler her evde huzur olsun istiyordu, yüzbinlerin ortak sesiydi bu. Biz bunların tercümanı olmaya çalıştık. Yüzbinler aracılığıyla milyonlara seslendik. Söz veriyorum hiç kimse en ufak bir endişe taşımasın, sözümüz söz, haramilerin saltanatını yıkacağız. Her eve huzuru getireceğiz. Bu toplumun kucaklaşmaya ihtiyacı var, kavgaya değil. Bu toplumun evde huzur içinde yaşamaya ihtiyacı var, açlığa mahkum edilen çocuklara değil. Onlara söz verdiğim sözün arkasında duracağız. Az kaldı hakkı, hukuku ve adaleti bu ülkeye mutlaka ama mutlaka getireceğim. İşimizin kolay olmadığını biliyorum ama hiç kimse merak etmesin. Siyasallaşmış yargıyla, mafyayla, mafya ile fotoğraf çektirenlerle, uyuşturucu baronlarıyla bütün paramiliter yapılarla, beşli çetelerle, trol ağlarıyla, yandaş medya ve onların beslemeleri ile ancak ve ancak biz kavga edebiliriz."

Maltepe meydanında söz verdiği, aile destek sigortasını da getireceklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, ödediği verginin nereye gittiğini öğrenmek isteyenlerin kendilerine katılmasını istedi.

"Asgari ücretli, açlık sınırının altında bir maaşa mahkum edilmesin" diyenlerin kendilerine katılması çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, "'3600 ek gösterge sorunu çözülsün' istiyorsanız bize katılacaksınız, beraber yürüyeceğiz. Bu ülkede barış, huzur, iş istiyorsanız bize katılacaksınız. Uyuşturucu belasından şikayet ediyorsanız, 'uyuşturucu baronları ile mücadele edilsin' diyorsanız bize katılacaksınız. Uyuşturucu baronlarının burnundan fitil fitil getireceğim. 'Devlet yönetiminde liyakat olsun, yönetenler ahlaklı olsun, milletine hesap versin' diyorsanız, istiyorsanız bize katılacaksınız." diye konuştu.

"Türkiye'nin kaderini önümüzdeki seçimlerde gençler ve kadınlar değiştirecek" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, hiç kimseyi ötekileştirmeyeceklerini belirtti.

Kılıçdaroğlu, "Atatürk Havalimanı pistlerinin kırılmasında, tek bir mürekkep damlası olan herkes sorumludur." sözünü anımsatarak, sözlerinin arkasında olduğunu vurguladı.

"Değişim geldiğinde halinin nice olacağını inan hiç umursamıyorlar"

"Kirlenmiş bürokratlar"a seslendiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Sen bunların suç çarkını döndürürken, bunlar seni kendilerini kurtarmak planlarının içine hiç dahil etmiyorlar. Kendilerini kurtarmak istiyorlar ama kurtarma planlarının içine seni bürokrat olarak asla dahil etmiyorlar. Evet toplu bir kaçış planı yürürlükte, bir kaçış planı yürürlükte. Bu işlenen suçlardan sana rol biçtiler. Değişim geldiğinde halinin nice olacağını ise inan hiç umursamıyorlar." ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vakıf süsü verdiği, Türkiye merkezli paralel yapılarla yurt dışına devasa paralar aktardığını" iddia eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bu yurt dışındaki yapıların başında da Erdoğan'ın aile bireyleri geliyor. Taşınan kara paralarla yurt dışında kurdukları paravan kurum üzerinden o yabancı ülkede oturma ve çalışma izni çıkartmak istiyorlar. Bu birkaç 100 kişi ile sınırlı, izin çıkarma peşindeler. Yani 'Ey Pensilvanya' diye bağıranlar şimdi kendi Pensilvanya'larını oluşturma telaşındalar. Şunu çok iyi bilmen gerekiyor suça bulaşmış bürokrat; bu birkaç 100 kişilik kurtarma operasyonunda sen asla yoksun. Ben en iyisi bu akşam saat 22.00'de bu skandalı açıklayayım, sen de beni dinle. Ey devletin şerefli bürokratları akşam saat 22.00'de bekliyorum. Bir kaçış planı anatomisini ifşa edeceğim. Milletimizi de bekliyorum, onlar da Türkiye'de paralel öğrenci vakıflarının niçin kurulduğunu daha iyi öğrenecek ve anlayacaklar. Erdoğan sakın reddetmeye kalkma, bütün gerçekleri biliyoruz. Bütün belgeler elimizde."

(Bitti)