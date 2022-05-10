Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sığınmacılar konusunda oluşan politikasızlık ve ekonomide yaşanan buhran yan yana geldiğinde Türkiye derin bir krizin içine adım adım gidiyor." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Ortadoğu'ya barışın gelmesini ve insanlık dramının bitmesini istediklerini söyledi.

Mayıs 2018'de açıkladıkları seçim bildirgesinde "Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı" kuracaklarını taahhüt ettiklerini anımsatan Kılıçdaroğlu, "Ortadoğu'da barışı sağlamak zorundayız, birliği sağlamak zorundayız. Beraber yürümek zorundayız, insan haklarına saygılı bir demokrasiyi birlikte getirmek zorundayız, güçlü olmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Partisinin 28 Eylül 2018'de Uluslararası Suriye Konferansı düzenlediğini de anımsatan Kılıçdaroğlu, konferansa bütün ülkelerden yetkililerin geldiğini aktardı.

Suriyelilerin emeği sömürülen bir halk olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, Suriyeli sığınmacıların sömürüldüğünü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ve devleti yönetenlerin itiraf ettiğini öne sürdü.

Vicdanlı işverenlerin Suriyeli sığınmacıları sigortalı çalıştırması gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Kaçak çalışmayı önlemesi gereken iktidar 'kaçak çalışıyorlar' diyor. Vergi alınması gereken iktidar 'bunlar vergisiz çalışıyor' diyor. Sigortalı yapması gereken iktidar 'bunlar sigortasız çalışıyor' diyor. Kendilerini dünyaya ihbar ediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, Suriye'den kaçan bazı siyasi partilerin genel başkanları, sivil toplum kuruluşları ve sanatçılarla 8 Ekim 2021'de İstanbul'da bir araya geldiğini, Suriyeli mülteciler konusunda yapacaklarını anlattığını söyledi.

"Devleti nasıl yöneteceklerini bilmiyorlar"

İktidarın "İstanbul'a sığınmacı almıyoruz" açıklamasının ardından 1-16 Mayıs'ta da İstanbul'da 2 bin 117 kaçak göçmen yakalandığını açıkladığını aktaran Kılıçdaroğu, "Hani almıyordunuz? Devleti nasıl yöneteceklerini bilmiyorlar." diye konuştu.

İktidarın "Sınırlarımız Cumhuriyet tarihinin en kontrollü dönemini yaşıyor" açıklamasını da yaptığını belirten Kılıçdaroğlu, Akdeniz ve Van Gölü'nde boğularak ölen göçmenlerle ilgili gazetelerde çıkan haberleri paylaştı.

Sığınmacılar konusunda iktidarın hiçbir politikasının olmadığının ortaya çıktığını söyleyen Kılıçdaroğlu, bu konuda denetimsizlik olduğunu, sınırlardan isteyenin elini kolunu sallayarak çıktığını ileri sürdü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sığınmacılar konusunda oluşan politikasızlık ve ekonomide yaşanan buhran yan yana geldiğinde Türkiye derin bir krizin içine adım adım gidiyor. Eğer bugün sığınmacılar, göçmenler konusunda hangisi olursa olsun bir toplumsal tepki oluşmuşsa bu çok tehlikelidir. Bu tepkiyi kaçırmamak lazım, bu tepkiyi sonlandırmak lazım. Memleketi bu hale getirdiler. Memleket bu halde olduğu için Erdoğan saat başı görüş değiştiriyor. Devlet böyle yönetilir mi? Akıl yok, mantık yok, bilgi yok, birikim yok, öngörü yok, planlama yok, hiçbir şey yok. Teslim etmişsiniz koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni istediği gibi oynuyor."

Afgan sığınmacıların Türkiye'ye geliş güzergahlarına ilişkin bilgi veren Kılıçdaroğlu, yetkililerin de Afgan sığınmacıların Türkiye'ye nasıl geldiğini bildiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, Afgan sığınmacıların Türkiye'ye gelmesine 3 büyük şebekenin yardım ettiğini öne sürerek, "İnsan kaçakçılığı yanında esrar, eroin, uyuşturucu kaçakçılığını da bunlar yapıyor. Siyasi gücü olmadan insanların 30'ar, 40'ar gruplar halinde Türkiye'ye insan sokmaları, kaçakçılık yapmaları mümkün mü?" diye sordu.

"İnsanlarımızın mahalleleri gitti ve gerginlik artıyor"

İktidara sığınmacılarla ilgili 4 soru sorduğunu anımsatan Kılıçdaroğlu, sorularına cevap alamadığını belirtti.

"Ülkemiz bir kaçak istilası altında" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Bunu kabul etmek zorundayız. Hayatın bir gerçeği ve görüyoruz. İnsanlarımızın mahalleleri gitti ve gerginlik artıyor, milletimiz burnundan soluyor. Tehlikeli bir gelişme. Gettolar oluşmaya başladı. İstanbul'da, Ankara'da, Adana'da, Kilis'te, Gaziantep'te, Şanlıurfa'da, İzmir'de gettolarda var ve buralar birer bomba gibi. Her an ne olacağı belli değil. Bu problemi sağduyulu ve akılcı politikalarla çözmek zorundayız. Gerginliğin artırılmasının bu ülkeye hiçbir faydası yok, gerginliği artırmayacağız."

Sığınmacılar konusunda iki suçludan birinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın "Avrupa halkları huzur içinde yaşıyorsa Türkiye sayesindedir." ifadesini anımsattı.

Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Erdoğan bu milletin huzurunu parayla satan kişidir. Bu milletin huzurunu, geleceğini, mahallelerini para ile satan kişidir. Tahsildardır. Parayı ver, ne yaparsan yap. Tabii bir parantez açalım para derken Türk lirası değil ya dolar ya avro olacak. Öyle Türk lirasına tenezzül etmiyor. Sordum, yine soruyorum. Bu memleketin, bu milletin mahallelerini kaça sattın? Çık hesap ver. Avrupalılar rahat etsin diye bu ülkeye terörü getirdin. Avrupalılar rahat etsin diye bu ülkede sığınmacılara gettoları oluşturdu, bu ülkenin dokularıyla oynadı. Eğer sen gerçekten ülkeni seviyorsan ve sen gerçekten de bu sorunu çözmek istiyorsan çık önce bunun hesabını bu millete ver. Verir mi? Veremez. Ne demek bu? Devleti yöneten bir kişinin parayla satın alınması demektir. Geri kabul anlaşmasını neye göre imzaladın? Parayı verdiler, sen de imzayı bastın. Bir ülkeyi yöneten kişi emperyal güçler tarafından parayla satın alınıyorsa onun bu ülkeye ne faydası olabilir? İkinci suçlu Avrupa Birliği. Milyonlarca kişi ülkesini terk etmiş, Beylerin kılı bile kıpırdamıyor."

"Seçimlerden sonra geleceğim"

Elektrik faturasını ödeyememelere dikkati çekmek için kendi elektrik faturasını ödemediğini ve elektriğinin kesildiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, "Elektriği kesilen insanların dramını Türkiye'de herkese bir anlamda duyurmuş olduk. Bu bireysel bir direnişti ve bu direniş büyük ölçüde amacına ulaştı. İktidarımızda hiçbir yoksul ailenin elektriği asla kesilmeyecek, doğalgaz asla kesilmeyecek." dedi.

Cengiz Holding'in patronunun bir açıklamasında "Kılıçdaroğlu'nu davet ettik, gelmedi" ifadesini kullandığını aktaran Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu'nu sen ne zannediyorsun? Kılıçdaroğlu, 5'li çetelerin değil, milyonların adamıdır, milyonların sözcüsüdür. 4 milyon elektriği kesilen abonenin sözcüsüdür. Sen Kılıçdaroğlu'nu ne zannediyorsun? Ben bu ülkenin fakiri, fukarası için bu ülkede işsizlerin, bu ülkede çiftçilerin, bu ülkede emeklilerin sözcülüğüne soyunurken sen 'Kılıçdaroğlu'nu bekledim, gelmedi' diyorsun. Geleceğim ama sadece birisine değil beşinize birden geleceğim. Ne zaman geleceğim? Seçimlerden sonra geleceğim."

(Bitti)