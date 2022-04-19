Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriyeli sığınmacılar için harcandığı iddia edilen paraya ilişkin, "Nereye gitti 50 milyar dolar? Hangi Suriyelilere verildi? 50 milyar doları Suriyelilere versen bütün Suriyeliler Türkiye'de han hamam sahibi olur. Nereye gitti bu para?" dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'de 3 milyon 800 bin Suriyeli sığınmacının yaşadığını, Suriyelilerin Türkiye'de kalmak istemediğini ama geri kabul anlaşması nedeniyle de başka ülkelere gidemediklerini söyledi.

"Biz neden 3 milyon 800 bin Suriyeliye bakmak zorundayız?" diye soran Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Şubat 2020'de yaptığı bir konuşmada "Suriyelilere 40 milyar dolardan fazla para harcadık." ifadesini kullandığını aktardı.

Harcanan paranın bu yıl 50 milyar dolardan fazla olduğunu ileri süren Kılıçdaroğlu, "Nereye gitti 50 milyar dolar? Hangi Suriyelilere verildi? 50 milyar dolar nasıl buharlaştı? 50 milyar doları Suriyelilere versen bütün Suriyeliler Türkiye'de han hamam sahibi olur. Nereye gitti bu para? Asgari ücretin yarısı ile çalışıyorlar, bu insanlar." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu güzel ülkede ana muhalefetin başındaki ve yanındakiler ne diyorlar; 'Biz seçimi kazandığımızda bu ülkedeki mültecileri ülkelerine göndereceğiz.' Biz göndermeyeceğiz." ifadesini kullandığını söyleyen Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bunun üzerine büyük bir ihtimalle anket yaptı beyefendi. Baktı ki ankette Suriyelilerin gitmesini çoğu kişi istiyor. Nisanda bir açıklama daha yaptı; 'Tek başına bırakılmış olsak da...' Türkiye tek başına bırakılmış. Sen bıraktın. Geri kabul anlaşmasını Bay Kemal mi imzaladı? Sen imzaladın. Oradan 3 milyon 800 bin Suriyeliyi buraya getiren Bay Kemal miydi? Sendin. Buna itiraz eden kimdi? İtiraz eden Bay Kemal'di 'yanlış yapıyorsun' dedi. Şimdi anketleri gördü; 'Suriyeli kardeşlerimizin dönüşü için elimizden gelen gayreti göstereceğiz' diyor. Nasıl bir omurga bu? 180 derece nasıl dönüyorsun? Bu neyi gösteriyor? Bu bizim ne kadar haklı olduğumuzu, halkın nabzını en iyi tutan partinin Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu gösteriyor."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, bugünkü grup toplantısında Suriyeli sığınmacıların geri gönderilmesi konusunda söylediklerine de değinen Kılıçdaroğlu, "Sayın Bahçeli, 'bayramda ülkelerine gidebilen Suriyeli sığınmacıların dönmesine gerek yok' diyor. Sayın Bahçeli bunların tamamı bayramlaşmaya Suriye'ye gidecek, daha sonra da gelecekler. Bunları getirecek olan kişinin adı da Süleyman Soylu. O işten sorumlu olan senin desteklediğin kişidir. Bizim sınırlarımızı yol geçen hanına döndüren kişi de odur. O kişinin mültecilerle falan bir ilgisi yok. Onun bütün vakti uyuşturucu baronları ile fotoğraf çektirmek, zaman bulamıyor." değerlendirmesini yaptı.

CHP iktidar olduğunda Suriyelilerin ülkelerine can ve mal güvenlikleri sağlanarak, kendi iradeleri ile gönderileceğini belirten Kılıçdaroğlu, "O ülke ile barışıp kendi ülkelerine bunları göndereceğiz. Bu işi neden sadece biz yaparız çünkü biz Kuvayımilliyeciyiz." dedi.

Kılıçdaroğlu, 27 Kasım 2017'de belgeleri ile Erdoğan ailesinin Man adasında 1 sterline şirket kurduğunu açıkladığını anımsatarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buna itiraz ederek kendisini dava ettiğini söyledi.

Davanın sonuçlandığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istediği rakamlarla kendisinin tazminata mahkum edildiğini aktaran Kılıçdaroğlu, bu karara itiraz ederek konuyu Yargıtay'a taşıdıklarını vurguladı. Yargıtay kararından "Bu belgelerin sahteliği hususunda da herhangi bir tespit bulunmamaktadır." ifadesini de içeren bir bölümü okuyan Kılıçdaroğlu, bu konuda kendisi hakkında dava açan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi. Kılıçdaroğlu, kendisi hakkında açılacak yeni davalardan da korkmadığını belirtti.

(Bitti)