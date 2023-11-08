Kılıçdaroğlu, CHP personeliyle vedalaştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'e genel başkanlık görevini devredeceği törende parti personeliyle vedalaştı. Kılıçdaroğlu, çalışanlarla sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

CHP Genel Başkanlığı görevini Özgür Özel'e teslim edecek Kemal Kılıçdaroğlu, parti personeliyle vedalaştı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Parti Meclisi salonunda düzenlenen törene katılan Kılıçdaroğlu, çalışanlarla bir süre sohbet etti.

Daha sonra kendisini uğurlamaya gelen personelle hatıra fotoğrafı çektiren Kılıçdaroğlu'na, çiçek takdim edildi.