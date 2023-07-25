Kılıçdaroğlu, CHP Milletvekilleriyle Yemekte Buluştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP milletvekilleri ile Ankara'da bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısının ardından milletvekilleri ile Ankara Çankaya'da bulunan Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda bir araya geldi. Yemeğe çok sayıda milletvekili aileleri ile birlikte katıldı. Kılıçdaroğlu, Ahlatlıbel'e CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve Grup Başkanvekilleri Burcu Köksal ve Ali Mahir Başarır ile aynı anda geldi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen yemekli organizasyon saat 20.00 itibari ile başladı.