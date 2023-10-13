Kılıçdaroğlu, CHP milletvekilleriyle görüştü

Milletvekilleri ile görüşmeyi sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde bugün de partili milletvekilleri ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün CHP'li milletvekilleri ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Toplantıda Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Sekreteri Neslihan Hancıoğlu ile Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın da eşlik etti. Kılıçdaroğlu, dün de bir grup milletvekili ile görüşmüştü.