Kılıçdaroğlu, CHP milletvekilleriyle akşam yemeğinde buluştu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin milletvekilleriyle akşam yemeğinde bir araya geldi. Yemek, Çankaya'daki Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda gerçekleşti ve basına kapalı olarak düzenlendi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin milletvekilleriyle akşam yemeğinde görüştü.
Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısının ardından, milletvekilleriyle buluştuğu Çankaya'daki Ahlatlıbel Atatürk Parkı'ndaki akşam yemeğine, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Grup Başkanvekilleri Burcu Köksal ve Ali Mahir Başarır ile geldi.
Basına kapalı gerçekleşen yemeğe, milletvekilleri ve aileleri katıldı.
Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Politika