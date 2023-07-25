Kılıçdaroğlu, CHP milletvekilleriyle akşam yemeğinde buluştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin milletvekilleriyle akşam yemeğinde bir araya geldi. Yemek, Çankaya'daki Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda gerçekleşti ve basına kapalı olarak düzenlendi.