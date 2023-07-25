Kılıçdaroğlu, CHP milletvekilleriyle akşam yemeğinde buluştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin milletvekilleri ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Çankaya ilçesinde bulunan Ahlatlıbel Sosyal Tesislerinde düzenlenen akşam yemeğine parti milletvekilleri, grup başkanvekilleri ve bazı vekillerin aileleri katıldı.