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Kılıçdaroğlu, CHP milletvekilleriyle akşam yemeğinde buluştu

Politika Haberleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin milletvekilleri ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Çankaya ilçesinde bulunan Ahlatlıbel Sosyal Tesislerinde düzenlenen akşam yemeğine parti milletvekilleri, grup başkanvekilleri ve bazı vekillerin aileleri katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin milletvekilleri ile Ankara'da bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin milletvekilleri ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Çankaya ilçesinde bulunan Ahlatlıbel Sosyal Tesislerinde düzenlenen akşam yemeğine parti milletvekilleri, grup başkanvekilleri ve bazı vekillerin aileleri katıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Çankaya Ankara Politika Haberler

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