Kılıçdaroğlu, CHP milletvekilleriyle akşam yemeğinde buluştu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin milletvekilleri ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Çankaya ilçesinde bulunan Ahlatlıbel Sosyal Tesislerinde düzenlenen akşam yemeğine parti milletvekilleri, grup başkanvekilleri ve bazı vekillerin aileleri katıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin milletvekilleri ile Ankara'da bir araya geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin milletvekilleri ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Çankaya ilçesinde bulunan Ahlatlıbel Sosyal Tesislerinde düzenlenen akşam yemeğine parti milletvekilleri, grup başkanvekilleri ve bazı vekillerin aileleri katıldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika