Kılıçdaroğlu, CHP İl Başkanlarını Kabul Etti
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır, Burdur ve Şanlıurfa il yönetimlerini kabul etti. Kabulde, ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Diyarbakır, Burdur ve Şanlıurfa il yönetimlerini kabul etti.
CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır İl Başkanı Abdullah Atik, Şanlıurfa İl Başkanı Ferhat Karadağ ve Burdur İl Başkanı Kadir Koç'u ayrı ayrı kabul ettiği belirtildi.
Kabullere, kongrelerini tamamlayan ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.
Kaynak: AA / Politika