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Kılıçdaroğlu, CHP İl Başkanlarını Kabul Etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır, Burdur ve Şanlıurfa il yönetimlerini kabul etti. Kabulde, ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.