Kılıçdaroğlu, CHP grup toplantısına başkanlık etti
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partinin grup toplantısına başkanlık etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partinin grup toplantısına başkanlık etti.
CHP grup toplantısı, parti genel merkezinde gerçekleşti. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlık ettiği toplantıya, deprem bölgesinde görevli milletvekilleri çevrim içi katıldı. Toplantıda Cumhurbaşkanlığı seçimi ile 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi hazırlıkları hakkında görüşüldüğü bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika