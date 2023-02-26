Kılıçdaroğlu, CHP grup toplantısına başkanlık etti Politika Haberleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partinin grup toplantısına başkanlık etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partinin grup toplantısına başkanlık etti. CHP grup toplantısı, parti genel merkezinde gerçekleşti. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlık ettiği toplantıya, deprem bölgesinde görevli milletvekilleri çevrim içi katıldı. Toplantıda Cumhurbaşkanlığı seçimi ile 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi hazırlıkları hakkında görüşüldüğü bildirildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› Kılıçdaroğlu, CHP grup toplantısına başkanlık etti - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.