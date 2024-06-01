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Kılıçdaroğlu, CHP Düzyurt Mahalle Temsilcisi'nin annesinin cenaze törenine katıldı

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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Düzyurt Mahalle Temsilcisi Osman Küçükosman'ın annesi Fetiye Küçükosman'ın cenaze törenine katıldı. Kılıçdaroğlu, törende taziyelerini iletti ve daha sonra Trabzon'da bazı ziyaretlerde bulundu.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Düzyurt Mahalle Temsilcisi Osman Küçükosman'ın annesi Fetiye Küçükosman'ın cenaze törenine katıldı.

Yaşlılığa bağlı nedenler dolayısıyla dün vefat eden Fetiye Küçükosman için Ortahisar ilçesine bağlı Düzyurt Mahallesi'ndeki camide düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kılıçdaroğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, eski CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak ve vatandaşlar katıldı.

Kılıçdaroğlu, Osman Küçükosman ve aile üyelerine taziyelerini iletti.

Fetiye Küçükosman'ın cenazesi, kılınan namazın ardından aynı mahalledeki mezarlıkta toprağa verildi.

Ortahisar Belediye Başkanı Kaya'ya da makamında ziyarette bulunarak görevinde başarı dileyen Kılıçdaroğlu, daha sonra Boztepe Seyir Terası ve Trabzon Akvaryum'u ziyaret etti.

Kaynak: AA / Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Trabzon Politika Güncel Haberler

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