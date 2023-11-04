Kılıçdaroğlu, CHP 38. Olağan Kurultayı'na girdi

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP 38. Olağan Kurultayı'nın yapıldığı Ankara Spor Salonu'na girdi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı, Ankara Spor Salonu'nda toplandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu salona, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte girdi ve tribünleri selamladı. Bu sırada "Atamızın emaneti her yürek taşıyamaz. Adaletin simgesidir haydi Kılıçdaroğlu. Dürüstlüğün simgesidir haydi Kılıçdaroğlu" sözlerini de içeren, yeni bir şarkı çalındı. Kılıçdaroğlu, salonu selamlarken kürsünün arkasına kurulan dev ekrana; Adalet Yürüyüşü'nden, Kılıçdaroğlu'nun çeşitli konuşmalarından çeşitli görüntüler yansıtıldı. Bu sırada tribünlerden "Halkın umudu Kılıçdaroğlu" sloganları atıldı.

CHP, bugüne kadar 19'u olağanüstü 56 kurultay yaptı. Bugün toplanan 38. Olağan Kurultay iki gün sürecek. Bugün; Genel Başkan seçiminin yanı sıra, Çalışma ve Hesap Raporları ile Kurultay Sonuç Bildirgesi görüşülüp oylanacak. Yarın ise Parti Meclisi asıl ve yedek üyeleri ile Yüksek Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyeleri seçilecek.