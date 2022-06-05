Kılıçdaroğlu: "Bütün çiftçiler elektriği ücretsiz kullanacaklar" - Haberler

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Kılıçdaroğlu: "Bütün çiftçiler elektriği ücretsiz kullanacaklar"

İhlas Haber Ajansı - Mevlüt İşli - Politika
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Kılıçdaroğlu: "Bütün çiftçiler elektriği ücretsiz kullanacaklar" Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Belirli bir zaman dilimi içerisinde güneş enerjisini hayata geçireceğiz.

Kılıçdaroğlu: "Bütün çiftçiler elektriği ücretsiz kullanacaklar"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Belirli bir zaman dilimi içerisinde güneş enerjisini hayata geçireceğiz. Bütün çiftçiler elektriği ücretsiz kullanacaklar. Ayrıca elektrikten gelir elde edecekler" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesinin hizmetlerinin tanıtıldığı programa katıldı. Programın kapanış konuşmasını gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, "Şanlıurfa'ya gittim. Şanlıurfa'da çiftçilere söz verdim. Dedim ki, 'Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını bize verin, Şanlıurfa'daki bütün çiftçilere elektriği ücretsiz vereceğiz. Çünkü güneş enerjisini hayata geçireceğiz.' Konya'ya gittiğimde de çiftçiler 'acaba Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığını size verirsek buradaki çiftçilere de elektriği ücretsiz verir misiniz' dediler. Konya'dakilere de, Şanlıurfa, Van, Diyarbakır neresi olursa olsun belirli bir zaman dilimi içerisinde güneş enerjisini hayata geçireceğiz. Bütün çiftçiler elektriği ücretsiz kullanacaklar. Ayrıca elektrikten gelir elde edecekler" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Mevlüt İşli - Politika

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