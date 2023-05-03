Kılıçdaroğlu: 'Bugün, dünden daha fakirsen tek sebebi Erdoğan'

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında yaptığı dört saniye süreli paylaşımda, 'Bugün, dünden daha fakirsen tek sebebi Erdoğan' dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında "En kısa video" notuyla yaptığı dört saniye süreli paylaşımda; "Bugün, dünden daha fakirsen tek sebebi Erdoğan" dedi.

CHP Genel Başkanı, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında, "En kısa video" notuyla bir paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu, videoda; "Bugün, dünden daha fakirsen tek sebebi Erdoğan. İyi akşamlar" dedi.