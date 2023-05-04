Kılıçdaroğlu: Bu ülkeye adaleti, huzuru, liyakati getireceğim

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, " Türkiye'nin sorunlarını akılla, mantıkla, bilgiyle, liyakatle, erdemle çözeceğiz. 'Ben geldim, istediğimi yaparım' diye değil. Bir devlet bir kişiye teslim edilemez. Siz adaleti sağlarsanız, her şeyi çözersiniz. Bu ülkeye adaleti, huzuru, liyakati getireceğim. Çok ayrıştık, çok kutuplaştık. Birbirimizi düşman gibi görmeye başladık. Niçin? Neden böyleyiz? Birlikteyiz, çok güzel bir ülkemiz, çok zengin bir ülkemiz var" dedi.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Denizli 29 Ekim Bulvarı Özay Gönlüm Meydanı'nda 'Millet Buluşması' kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, "Bu ülkeye ne pahasına olursa olsun mutlaka adaleti getireceğiz. Beraber ve birlikte çok güzel şeyler yapacağız. Yeter ki ülkemizi düşünelim. Bireysel olarak bir çıkış yok. Beraber toplumsal bir çıkış yapmak zorundayız. Kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle hep beraber birlikte çalışacağız. Çünkü o kadar zor koşullar var ki. Pazara gittiğinizde zaten bunu görüyorsunuz. Alışveriş yaptığınızda zaten bunu görüyorsunuz. Büyük sıkıntıları yaşıyorsunuz. Bizim bu sıkıntıları aşmamız lazım. Türkiye'nin bir değişime ihtiyacı var. Türkiye'nin değişime ihtiyacı varsa bu değişimi beraber gerçekleştireceğiz. Beraber sandığa gideceğiz ve oyumuzu kullanacağız. Geleceğiz ama halkın iradesiyle geleceğiz. Baskıyla değil, şiddetle değil. Demokrasi iradesiyle geleceğiz. Demokrasi içinde ülkemizi büyüteceğiz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da "Buraya gelirken yolda bir pankart açılmış gördüm. 'Denizli vatanını böldürmez' Kandil, ABD, Rusya böleceğim diye uğraştı bölemedi. Şimdi diyorsunuz ki '80 terörist kaldı' o mu bölecek? Niye böyle korkutuyorlar? Lüks villaları bırakmak istemiyorlar. Kolay kazançları bırakmak istemiyorlar. Seçime gelirken hemen milliyetçilik, muhafazakarlık dozu artıyor. Siz değil misiniz milliyetçiliği ayaklarınız altına alan? Şimdi muhafazakarlığa gelince Sayın Bakan, '14'ünden sonra seçimi kazanırlarsa alnı secdeye değenler mi yoksa şampanya patlatanı mı tercih edeceksin' diye vatandaşın dini duyguları ile oynuyor bıktık. Sadece kendilerini inançlı sanıyorlar. Siz Allah mısınız? Şirk koşuyorsunuz. Allah'tan başka kimse bilmez. Merak etmeyin bu ülkenin sağlam sahipleri var. Bizler varız. Hiçbir şey olmaz, Türkiye'yi böldürmeyiz. 40 yıldır bölemediler şimdi mi bölecekler?" diye konuştu.