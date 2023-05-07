Kılıçdaroğlu: Bu millete doğruları söylemeye yemin ettim (3)

'TAŞERON İŞÇİLERİN TAMAMINI KADROYA ALACAĞIM'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırşehir mitinginin ardından Kırıkkale'ye geçti. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap eden Kılıçdaroğlu, Kırıkkale'nin entegre savunma sanayi sistemi olarak inşasını CHP'nin yaptığını belirterek, "Burası, Anadolu'nun merkezi. Buranın Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için entegre bir savunma sanayisine ihtiyacı vardı ve bu yapıldı. Şimdi büyük sorunları var, biliyorum. O Makine ve Kimya Endüstrisi kurumunda binlerce insan çalıştı. Eğer bu entegre savunma sanayi büyüyebilseydi; bugün burası, Ankara'dan sonra en büyük kentlerden, üreten kentlerden birisi olacaktı. Yapmadılar, pek çok işçinin işine son verdiler. Aramızda taşeron işçiler var. Size sözüm var; devlet, taşeron işçi çalıştırmaz. Taşeron işçilerin tamamını kadroya alacağım" dedi.

'SOSYAL DEVLET, BÜTÜN EVLATLARIMIZIN KARNINI DOYURACAK'

Kırıkkale'nin aynı zamanda bir emekli kenti olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Kurban Bayramı'nda gideceksiniz, paranızı çekeceksiniz. Hesabınızda 15 bin lira ikramiye olduğunu göreceksiniz. Şimdi bana diyorlar ki; sen parayı nereden bulacaksın. Sıra emekliye, işçiye, esnafa gelince para nerede? Paranın nerede olduğunu biliyorum. 27,5 yıl devlette çalıştım. 27,5 yıl, bu devletin bütçesini yaptım. Tasarruf nerede yapılır, iyi bilirim. Sosyal devletin ne olduğunu, fakirin fukaranın da ne olduğunu çok iyi bilirim. Onlar sanıyorlar ki; bunların hiçbirisini bilmiyorum, bilirim" dedi. Kılıçdaroğlu mitingin ardından kara yoluyla Ankara'ya gelip, buradan da hava yolu ile Antalya'ya geçti.