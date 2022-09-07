Kılıçdaroğlu: Bizi ayırmak isteyenler, başkaları; ayrışmayacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı olarak 85 milyonun huzur içinde yaşayacağı bir Türkiye inşa etmeye çalıştıklarını belirterek, "Hepimiz bu ülkede barış, huzur istiyoruz.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı olarak 85 milyonun huzur içinde yaşayacağı bir Türkiye inşa etmeye çalıştıklarını belirterek, "Hepimiz bu ülkede barış, huzur istiyoruz. Ayrışmayı değil, kavgayı değil; tam tersine beraber olmayı, güçlü olmayı istiyoruz. Bizi ayırmak isteyenler, bölmek isteyenler başkaları; ama biz ayrışmayacağız, biz bazılarının inadına karşı birlikte beraber olacağız, kucaklaşacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce yaptırılan Balık Hali ve Başkent İlçeler Terminali'nin açılış törenine katıldı. Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve partisinin milletvekilleri eşlik etti. Törende İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın, İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat ve milletvekilleri de yer aldı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, çıkışta gazetecilerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan için yaptığı "Bir gece ansızın gidebiliriz" açıklamasını ve Barış Yarkadaş'ın, İYİ Parti'nin HDP oylarıyla seçilen belediyelerden ihale aldığı yönündeki iddiasını sorması üzerine "Bizim parti sözcümüz var, zaten o gerekli açıklamaları yapıyor" yanıtını verdi.