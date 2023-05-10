Kılıçdaroğlu: Birlikte, birleşe birleşe kazanacağız (2)

KÜTAHYA'DA KONUŞTU

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın mitinginin ardından Kütahya'ya geçti. Kütahya Zafer Meydanı'nda düzenlenen mitinge Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile birlikte katılan Kılıçdaroğlu, iktidar olmaları halindeki projelerini anlattı. 27,5 yıl devlet memurluğu yaptığını hatırlatan Kemal Kılıçdaroğlu, "Benim bütün bürokratik hayatımı incelediler, 'Acaba bir şey bulabilir miyiz? Kılıçdaroğlu'na bir şey söyleyebilir miyiz?' diye. Toplu iğne ucu kadar bir şey bulamadılar. Çünkü Bay Kemal kul hakkı yemez ve kul hakkı yedirmez. Şimdi ben mütedeyyin arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Kul hakkı yemek en büyük günahsa, bu günaha kimsenin ortak olmaması lazım. Ye ye doymadılar. Soyulan bir devlet değil, birilerine hizmet eden bir devlet değil, kendi vatandaşlarına hizmet eden bir devlet istiyoruz, güzel bir devlet, sosyal bir devlet, hiç kimsenin açıkta kalmadığı bir devlet istiyoruz. Ben emekliye 15 bin lira vereceğim dediğimde, 'parayı nereden bulacaksın?' diye bana soruyorlar. Sen 5'li çete için çalışıyorsun, Bay Kemal vatandaş için çalışıyor. Sen yandaş için çalışıyorsun, Bay Kemal vatandaş için çalışıyor. Ayrıca bir şey daha söyleyeyim, adaletin olmadığı bir toplumda huzur olmaz. Devletin dini adalettir. Adalet olması lazım. Adalet sadece mahkeme salonlarında değil, bir ailenin çocuğu bir yıldır, iki yıldır işsizse adaletsizlik var demektir. Biri yiyip, biri bakıyorsa orda bir adaletsizlik var demektir. O nedenle adaleti sadece mahkeme salonlarında değil, her yerde sağlayacağız. Bir fakir ailenin elektriği kesilmişse, 85 milyonun elektriği kesilmiştir. Bir çocuk yatağa aç giriyorsa, 85 milyonun çocuğu aç girmiş demektir. O nedenle adalet sadece ve sadece mahkeme salonlarında değil" dedi.

Kılıçdaroğlu'na, konuşmasının ardından Kütahya çinisi tablo ile kara kalem portresi hediye edildi.

Engin ÖZMEN- Oğuzhan KILIÇ- Sarp DEMİRHAN/ KÜTAHYA, -