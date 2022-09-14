Kılıçdaroğlu: 'Benim siyaset anlayışımda herkes kazanacak'

Sakarya'da vatandaşlara seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Benim siyaset anlayışımda siyasetçi değil; bu ülkenin esnafı, çiftçisi, balıkçısı, emeklisi, işçisi yani herkes kazanacak" dedi.

Partisinin grup toplantısına katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Sakarya'ya ya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çark Caddesi'nde vatandaşa seslendi. Kılıçdaroğlu, "Benim siyaset anlayışımda siyasetçi değil; bu ülkenin esnafı, çiftçisi, balıkçısı, emeklisi, işçisi yani herkes kazanacak. Kaybeden asla olmayacak. Bu ülkenin çiftçisi alın teri döküyor, çiftçiyi toprağa küstürmeyeceksiniz. Benim hedefim, amacım bu. Bunu gerçekleştirmek için de en büyük güvencem sizsiniz, başka kimse değil. Benim bütün umudum sizlersiniz" diye konuştu.

"Halka hesap veren siyasetçiye ihtiyacımız var"

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

"Allah'ın izniyle iktidar olduğumuzda ülkede barışı, huzuru, kalkınmayı ve işsizlikle nasıl mücadele ediliri göreceksiniz. Bu ülkede esnaf, çiftçi, taksici nasıl kazanıyor göreceksiniz. Türkiye'nin geleceğini belirleyecek olan sizsiniz. Halka hesap veren siyasetçiye ihtiyacımız var. Hepiniz vergi ödüyorsunuz, esnaf da vergi ödüyor. Esnaf kardeşlerim de duysunlar, iktidar olacağız Allah nasip ederse sizlerin oylarıyla. Esnafın, balıkçıların, çiftçilerin bankalardan ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden aldıkları kredinin faizlerini bir hafta içerisinde tamamını sileceğiz. Esnaf da çiftçi de huzur içerisinde olacak. Ahi Evran'ı, dostluğu, barışı, beraber yaşamayı unutturdular bize. Öyle bir noktaya taşıdılar ki komşunun kimliği, inancı, yaşam tarzını sorgulamaya başladık. Bizim kültürümüzde ve geleneğimizde 'komşu komşunun külüne muhtaç' derdik. Niye unuttuk biz bu hasletlerimizi, ne yaparlarsa yapsınlar kazandıracağım. Bu ülkeyi barıştıracağım, hepimiz helalleşeceğiz. Hepimiz beraber yaşayacağız, birlikte yaşayacağız. Bizi ayırmak isteyenlere, bölmek isteyenlere karşı beraber ve bir yürek duracağız. CHP olarak iki kırmızı çizgimiz var; vatanımız ve bayrağımız" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, son olarak basına kapalı olarak gerçekleştirilecek Kanaat Önderleri Toplantısı'nın ardından şehirden ayrılacak. - SAKARYA