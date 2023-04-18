Kılıçdaroğlu: Bayrağımız ve vatanımız için ölüme gideriz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizim iki kırmızı çizgimiz var; bayrağımız ve vatanımız. Bayrak ve vatan bizim için kutsaldır. Bayrağımız ve vatanımız için gözümüzü kırpmadan ölüme gideriz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Etimesgut ilçesinde hayata geçirdiği 7 proje ve 47 bin 970 konutun temel atma ve proje tanıtım törenine katıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 14 Mayıs'ta milli gelirin çalınmaması için sandığa gidilmesi gerektiğini belirterek, "Gençler nefes almak istiyorsa, bu hırsızlardan hesap sorulmak isteniyorsa, bu arsızlardan, bu edepsizlerden, bu hayasızlardan hesap sorulması isteniyorsa 14 Mayıs'ta herkes sandığa gidecek. Ant olsun, şart olsun ki Allah şahidimdir, derim soyuluncaya kadar çalışacağım ve bu seçimde sizlere, İYİ Partililere sesleniyorum; önderlik edeceğim ve bu seçimi kazanacağız" diye konuştu.