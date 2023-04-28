Kılıçdaroğlu, 'Bay Kemal'in Tahtası' kampanyasının beşinci videosunu yayınladı

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Bay Kemal'in Tahtası' isimli kampanya videosunun beşincisini Twitter hesabında yayınladı. Kılıçdaroğlu, 'Çok hazırız sevgili halkım. Yaşama sevincinizi o kadar hızlı geri döndüreceğiz ki, inanamayacaksınız' dedi. Kılıçdaroğlu ayrıca İskenderun'da yeni bir Gemi Sanayi Özel Ekonomi Bölgesi kuracaklarını açıkladı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Bay Kemal'in Tahtası' isimli kampanya videosunun beşincisini Twitter hesabında yayınladı. Kılıçdaroğlu, "Çok hazırız sevgili halkım. Yaşama sevincinizi o kadar hızlı geri döndüreceğiz ki, inanamayacaksınız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam Twitter hesabından 'Bay Kemal'in Tahtası' isimli seçim kampanyası videosunun beşincisini, "Çok hazırız sevgili halkım! Yaşama sevincinizi o kadar hızlı geri döndüreceğiz ki, inanamayacaksınız" açıklamasıyla paylaştı.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"İSKENDERUN'DA YENİ BİR GEMİ SANAYİ ÖZEL EKONOMİ BÖLGESİ KURACAĞIZ"

"Sevgili halkım. Zenginleşmemizin şartlarından biri Türkiye'yi bir üretim ve ticaret üssü haline getirmek. Biliyorsunuz, Çin'in geliştirdiği yeni İpek Yolu projesinde Türkiye önemli bir jeopolitik avantaja sahip. Vatandaşımızın zenginleşmesi, Anadolu'nun kalkınması, depremden etkilenen şehirlerimizin yeniden cıvıl cıvıl hale gelmesi için üretim şart, ticaret şart, dünya ile rekabet etmemiz şart. Bu nedenle İskenderun'da yeni bir Gemi Sanayi Özel Ekonomi Bölgesi kuracağız. Dünya ticaretinin yüzde 80'ini denizcilik sektörü taşıyor. Dünyada ticaret hacmi her geçen gün büyüyor. Türk armatörleri ise büyük taşıma kapasiteli gemi siparişlerinin ancak yüzde 15'ini tersanelerimizde inşa edebiliyorlar. Çünkü büyük tonajlı gemi siparişlerini karşılayabilecek tersanelerimiz yok.

"REKABETÇİ VE YÜKSEK KALİTEYE SAHİP GEMİLER İNŞA EDECEĞİZ"

İşte bu yüzden Türk gemi inşa sanayisini geliştirmemiz ve dünya pazarlarında söz sahibi olmasını sağlamamız gerek. 200 bin DWT ton büyüklükteki gemilerin motorundan gövdesine kadar bütün parçalarını Türkiye'de üreteceğiz. Akdeniz bölgesinde konumlanacak tersane sadece yüksek kapasiteli gemilerin üretimiyle görevli olacak. Bu tersane Türkiye içinde üretim yapan çok sayıda tersaneyle orantısız rekabet yaratmaması için belirlenen büyüklüğün altında gemilerin üretimini kabul etmeyecek. Türk gemi inşa sektörünün yüzyıllara dayanan mesleki bilgi mirası ve becerisini yenilikçi teknoloji ile birleştireceğiz. Rekabetçi ve yüksek kaliteye sahip gemiler inşa edeceğiz. Türkiye'yi adım adım dünyanın lojistik, ticaret üssüne dönüştüreceğiz. Akdeniz'de öncü olacağız. Jeopolitik konumumuzu lehimize kullanarak büyüyeceğiz. Sevgili halkım, Türkiye bunu hak ediyor. Başaracağız. Sana söz. Sağlıcakla kalın."