CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbağlar'da yaşamını yitiren vatandaşları rahmetle anarak terörü lanetledi ve toplumsal birlikteliğe vurgu yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbağlar katliamında yaşamını yitiren vatandaşları rahmetle andı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Başbağlar'da katledilen 33 masum vatandaşımızı rahmetle anıyor, hain terör örgütünü bir kez daha lanetliyorum. Toplumsal birlikteliğimize kastedenler ve bizleri ayrıştıranlar yenilecek, bu topraklarda kardeşçe yaşama irademiz ve sevgi tohumları yeşerecektir." ifadesini kullandı.