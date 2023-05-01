Kılıçdaroğlu Bartın'da Halka Seslendi

CHP Lideri ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Bartın'da halka hitap etti ve gençlerin sandığa gitmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca köy okullarının yeniden açılacağını ve öğretmenlerin diğer kamu çalışanları gibi aylık alacağını belirtti.