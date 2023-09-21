Kılıçdaroğlu, Bala'da Soğan Üreticileriyle Buluştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Bala ilçesinde soğan üreticileri ve soğan tarlasında çalışan mevsimlik tarım işçileri ile bir araya geldi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Bala ilçesi Kesikköprü köyünü ziyaret etti. Burada soğan üreticileri ve soğan tarlasında çalışan mevsimlik tarım işçileri ile bir araya gelen Kılıçdaroğlu, vatandaşların sorunlarını dinledi. Kılıçdaroğlu, "Çiftçi üretmediği takdirde hepimiz aç kalırız. Dışarıdan soğan alalım, mısır alalım, buğday alalım; şu bereketli topraklarda ekmek varken, üretmek varken, istihdam yaratmak varken. Çiftçi kazanırsa herkes kazanıyor ama çiftçi zarar ederse hepimiz zarar ediyoruz, hepimiz kaybediyoruz. O nedenle tarımın ve çiftçinin desteklenmesi lazım, mağdur edilmemesi lazım" dedi.

Kılıçdaroğlu, daha sonra Kesikköprülü vatandaşlarla sohbet etti.